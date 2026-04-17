Stor stöld från kyrkan

Svenska kyrkan har

flera tusen kyrkor i Sverige.

Men de har också några kyrkor

på andra platser i världen.

En av dem finns

i New York i USA.

Där har det nu hänt ett brott.

Det tror poliserna.

En man som jobbade i kyrkan

är misstänkt för att ha stulit

pengar från kyrkan.

Det handlar om

35 miljoner kronor.

Poliserna tror att

mannen stal pengarna

under flera års tid.

Nu ska det bli en rättegång

mot mannen.

Kyrkan fortsätter att vara

öppen som vanligt.

8 SIDOR/TT