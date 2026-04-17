Väldigt höga hus på ön Manhattan i staden New York.

New York i USA. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Stor stöld från kyrkan

Svenska kyrkan har
flera tusen kyrkor i Sverige.
Men de har också några kyrkor
på andra platser i världen.

En av dem finns
i New York i USA.
Där har det nu hänt ett brott.
Det tror poliserna.

En man som jobbade i kyrkan
är misstänkt för att ha stulit
pengar från kyrkan.
Det handlar om
35 miljoner kronor.

Poliserna tror att
mannen stal pengarna
under flera års tid.
Nu ska det bli en rättegång
mot mannen.

Kyrkan fortsätter att vara
öppen som vanligt.

8 SIDOR/TT

17 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Skibidi skriver:
    17 april, 2026 kl. 11:03

    Tråkigt 🤠

    Svara
  2. ... skriver:
    17 april, 2026 kl. 11:39

    Även Kyrkan har tjuvar haha

    Svara
  3. Smart? Tveksamt skriver:
    17 april, 2026 kl. 16:51

    Är du tjuv själv eftersom du skrattar?
    Och boven han ler, säger vi svenskar.

    Svara
  4. D skriver:
    17 april, 2026 kl. 22:54

    Hela kyrkan är diktaturer, inte demokratisk. Jesus är gud barn och därför vi är inte längre lika.
    Demokrati betyder vi är lika, alla är gud barn är bättre.

    Svara
  5. . skriver:
    18 april, 2026 kl. 12:37

    smart jag är en kvinna på 70 år .jag har aldrig tjuvat. men jag gillar inte kyrkan alla som går i kyrkan är konstiga människor. de dom värsta fråga mig jag vet.utåt är dom fina ,men innerst inne så är det bara skit folk.😡🤢😡

    Svara
