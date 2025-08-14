Sverige
Arbetslösheten ökar inte bland unga mellan 18 och 24 år. Foto: Janerik Henriksson/TT
Lättare för unga att få jobb
Antalet människor utan jobb
i Sverige fortsätter att öka.
Nu är över sju procent arbetslösa.
Det visar siffror
från Arbetsförmedlingen.
Men i gruppen 18 till 24 år
ökar inte arbetslösheten.
– Unga har lättare att flytta
och kan därför oftare
hitta nya jobb.
Det säger Lars Lindvall
på Arbetsförmedlingen.
Det är fler unga män än kvinnor
som saknar jobb.
Kvinnor utbildar sig oftare.
Det gör det lättare att få jobb.
Många unga män
jobbar med att bygga hus
och vägar.
Det har det funnits färre
sådana jobb den senaste tiden.
Experter tror
att det blir fler jobb
nästa år.
14 augusti 2025
Svårast är det för 60 plusare. Regeringen höjde pensionsålder men gör ingenting åt åldersdiskriminering. Samridigt förstår jag att det kan vara svårt för en 25 åring att bossa över 60 plussare. Unga kan man styra och/eller sparka lättare.
Jag tycker synd om alla arbetslösa människor många har svårt att klara sig ekonomiskt.och a-kassan är nog inte så många kronor man får.