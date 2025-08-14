Lättare för unga att få jobb

Antalet människor utan jobb

i Sverige fortsätter att öka.

Nu är över sju procent arbetslösa.

Det visar siffror

från Arbetsförmedlingen.

Men i gruppen 18 till 24 år

ökar inte arbetslösheten.

– Unga har lättare att flytta

och kan därför oftare

hitta nya jobb.

Det säger Lars Lindvall

på Arbetsförmedlingen.

Det är fler unga män än kvinnor

som saknar jobb.

Kvinnor utbildar sig oftare.

Det gör det lättare att få jobb.

Många unga män

jobbar med att bygga hus

och vägar.

Det har det funnits färre

sådana jobb den senaste tiden.

Experter tror

att det blir fler jobb

nästa år.

8 SIDOR/TT