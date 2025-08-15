Nej till vin från USA

Folk i Sverige fortsätter

att köpa mindre vin från USA.

Så har det varit sedan

Donald Trump blev

president i USA.

Hittills i år har

vi köpt 20 procent

färre viner från USA.

Det visar nya siffror

från Systembolaget.

Många tror att det

har med Donald Trumps

politik att göra.

Folk är arga och protesterar

genom att köpa mindre

saker från USA.

– Vi vet ju inte

exakt vad det beror på.

Men det verkar hänga ihop

med vad som händer

i politiken.

Det säger Marie Hultin

på Systembolaget.

Folk köper även

mindre öl och sprit från USA.

Men vinet minskar mest.

– Det är lättare

att byta till ett vin

från ett annat land,

säger Marie Hultin.

Om folk fortsätter

att säga nej till USA

kan Systembolaget

bli tvungna att köpa

mindre vin därifrån.

– Vi får se hur det går.

Än så länge har vi

lika mycket vin från USA

på våra hyllor,

säger Marie Hultin.

8 SIDOR/TT