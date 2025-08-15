Sverige
Systembolaget säljer mindre vin från USA. Foto: Johan Nilsson/TT
Nej till vin från USA
Folk i Sverige fortsätter
att köpa mindre vin från USA.
Så har det varit sedan
Donald Trump blev
president i USA.
Hittills i år har
vi köpt 20 procent
färre viner från USA.
Det visar nya siffror
från Systembolaget.
Många tror att det
har med Donald Trumps
politik att göra.
Folk är arga och protesterar
genom att köpa mindre
saker från USA.
– Vi vet ju inte
exakt vad det beror på.
Men det verkar hänga ihop
med vad som händer
i politiken.
Det säger Marie Hultin
på Systembolaget.
Folk köper även
mindre öl och sprit från USA.
Men vinet minskar mest.
– Det är lättare
att byta till ett vin
från ett annat land,
säger Marie Hultin.
Om folk fortsätter
att säga nej till USA
kan Systembolaget
bli tvungna att köpa
mindre vin därifrån.
– Vi får se hur det går.
Än så länge har vi
lika mycket vin från USA
på våra hyllor,
säger Marie Hultin.
8 SIDOR/TT
15 augusti 2025
OMG!!!
Jag antar att Systembolaget ska inte gå i konkurs för det.