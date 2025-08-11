Sverige

  • PELIKAN

    Krushuvad pelikan. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/TT

  • STORKAR

    Två storkar. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/TT

  • ringnäbbad

    Ringnäbbad mås. Den har en ring på näbben. Foto: Jarl Fr. Erichsen/NTB/TT

Ovanliga fåglar i Sverige

Folk har sett ovanliga fåglar
på flera platser i Sverige.
En krushuvad pelikan
landade i Uppland.

Fågeln har aldrig tidigare
setts i Sverige.
Många människor som är
intresserade av fåglar
har rest till Uppland för att se den.

Krushuvad pelikan brukar leva
i länderna Rumänien och Grekland.
Experterna tror att det är
en vild pelikan
som flyger omkring.

Den har tidigare i sommar
varit i Jämtland,
på ön Åland,
vid staden Gävle
och vid Lofoten i Norge.

Nyligen landade ungefär 60 storkar
i byn Hamnäs Hälsingland.

Anna-Kajsa Öhrn hörde konstiga ljud.
När hon tittade såg hon
många fåglar på taket på huset
och på åkern.
Det var storkar.

Storkar brukar inte vara
i norra Sverige.
De brukar vara i södra Sverige.
På vintern flyttar de till Afrika.

I Stockholm har folk sett
en ovanlig mås,
ringnäbbad mås.
Den har varit i Kungsträdgården i sommar.
Fågeln brukar finnas i Nordamerika.

8 SIDOR/TT

11 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 10:25

    FIN!!!😊

    Svara
  2. lise skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 10:33

    jag älskar fåglar, dom är så vackra. min favorit är kolibri 🤗🤗🤗

    Svara
  3. Patricia Menyha skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 15:36

    Kan man undrar varför de vistas här. En gång i tiden kunde man till saker tex vädret om hur djur bete sig. Det är fint för sig men kan det finns en förklaring varför.

    Svara
  4. lise skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 16:00

    Patricia jag tror att det är klimatet

    Svara
  5. Mats skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 16:22

    Det står krusnäbbad pelikan i bildtexten. Krushuvad ska det vara, precis som det står i brödtexten.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      11 augusti, 2025 kl. 17:06

      Hej!
      Tack för att du såg det.
      Det är ändrat nu!
      Hälsningar,
      8 Sidor

  6. anonym skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 19:51

    Detta är Allahs skapelse ,vissa mig att detta är skapelsen av andra än honom !

    Svara
  7. Fina fåglar skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 20:50

    @anonym vad menar du med din mening, är det att Allah skapat fåglarna.

    Snälla skriv ALDRIG han till Allah, Allah är inte en människa utan Gud

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar