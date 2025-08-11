Sverige
Krushuvad pelikan. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/TT
Två storkar. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/TT
Ringnäbbad mås. Den har en ring på näbben. Foto: Jarl Fr. Erichsen/NTB/TT
Ovanliga fåglar i Sverige
Folk har sett ovanliga fåglar
på flera platser i Sverige.
En krushuvad pelikan
landade i Uppland.
Fågeln har aldrig tidigare
setts i Sverige.
Många människor som är
intresserade av fåglar
har rest till Uppland för att se den.
Krushuvad pelikan brukar leva
i länderna Rumänien och Grekland.
Experterna tror att det är
en vild pelikan
som flyger omkring.
Den har tidigare i sommar
varit i Jämtland,
på ön Åland,
vid staden Gävle
och vid Lofoten i Norge.
Nyligen landade ungefär 60 storkar
i byn Hamnäs Hälsingland.
Anna-Kajsa Öhrn hörde konstiga ljud.
När hon tittade såg hon
många fåglar på taket på huset
och på åkern.
Det var storkar.
Storkar brukar inte vara
i norra Sverige.
De brukar vara i södra Sverige.
På vintern flyttar de till Afrika.
I Stockholm har folk sett
en ovanlig mås,
ringnäbbad mås.
Den har varit i Kungsträdgården i sommar.
Fågeln brukar finnas i Nordamerika.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2025
FIN!!!😊
jag älskar fåglar, dom är så vackra. min favorit är kolibri 🤗🤗🤗
Kan man undrar varför de vistas här. En gång i tiden kunde man till saker tex vädret om hur djur bete sig. Det är fint för sig men kan det finns en förklaring varför.
Patricia jag tror att det är klimatet
Det står krusnäbbad pelikan i bildtexten. Krushuvad ska det vara, precis som det står i brödtexten.
Hej!
Tack för att du såg det.
Det är ändrat nu!
Hälsningar,
8 Sidor
Detta är Allahs skapelse ,vissa mig att detta är skapelsen av andra än honom !
@anonym vad menar du med din mening, är det att Allah skapat fåglarna.
Snälla skriv ALDRIG han till Allah, Allah är inte en människa utan Gud