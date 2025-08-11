Ovanliga fåglar i Sverige

Folk har sett ovanliga fåglar

på flera platser i Sverige.

En krushuvad pelikan

landade i Uppland.

Fågeln har aldrig tidigare

setts i Sverige.

Många människor som är

intresserade av fåglar

har rest till Uppland för att se den.

Krushuvad pelikan brukar leva

i länderna Rumänien och Grekland.

Experterna tror att det är

en vild pelikan

som flyger omkring.

Den har tidigare i sommar

varit i Jämtland,

på ön Åland,

vid staden Gävle

och vid Lofoten i Norge.

Nyligen landade ungefär 60 storkar

i byn Hamnäs Hälsingland.

Anna-Kajsa Öhrn hörde konstiga ljud.

När hon tittade såg hon

många fåglar på taket på huset

och på åkern.

Det var storkar.

Storkar brukar inte vara

i norra Sverige.

De brukar vara i södra Sverige.

På vintern flyttar de till Afrika.

I Stockholm har folk sett

en ovanlig mås,

ringnäbbad mås.

Den har varit i Kungsträdgården i sommar.

Fågeln brukar finnas i Nordamerika.

