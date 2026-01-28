Sverige
En talgoxe. Foto: TT
Talgoxen etta igen
Talgoxen är den fågel
som flest ser på vintern.
Det visar årets undersökning
av gruppen Birdlife Sweden.
Så har det varit nästan varje år
sedan undersökningen startade
för 20 år sedan.
En helg varje år
kollar folk i Sverige
vilka fåglar de ser
på platser där fåglarna får mat.
Sedan rapporterar de
om fåglarna till Birdlife Sweden.
I år har gruppen fått in
nästan 19 tusen
rapporter om fåglar.
Det är mer än vanligt.
Efter talgoxen
var det blåmes, pilfink
och koltrast som folk såg mest.
Koltrastarna var
många fler än tidigare år.
Det kan bero på att hösten
och den tidiga vintern
var ganska varm.
Då stannar fler koltrastar i Sverige
i stället för att flyga
till varmare länder.
Några fåglar som
har blivit färre
de senaste 20 åren
är grönfink och gulsparv.
Grönfinkarna var ungefär
lika många i år
som de senaste åren.
Men i år har folk sett
lite fler gulsparvar än vanligt.
8 SIDOR
Fågelräkningen
Här är de vanligaste fåglarna
i undersökningen.
- Talgoxe
- Blåmes
- Pilfink
- Koltrast
- Domherre
- Gulsparv
- Skata
- Grönfink
- Kaja
- Gråsparv
28 januari 2026
Haha å
Visste ni att ”Tornseglaren” är en fågel som flyger upp till tio månader utan att stanna?
Fåglar är väldigt fina
Borde inte den här nyheten vara i *Vardags?