Talgoxen etta igen

Talgoxen är den fågel

som flest ser på vintern.

Det visar årets undersökning

av gruppen Birdlife Sweden.

Så har det varit nästan varje år

sedan undersökningen startade

för 20 år sedan.

En helg varje år

kollar folk i Sverige

vilka fåglar de ser

på platser där fåglarna får mat.

Sedan rapporterar de

om fåglarna till Birdlife Sweden.

I år har gruppen fått in

nästan 19 tusen

rapporter om fåglar.

Det är mer än vanligt.

Efter talgoxen

var det blåmes, pilfink

och koltrast som folk såg mest.

Koltrastarna var

många fler än tidigare år.

Det kan bero på att hösten

och den tidiga vintern

var ganska varm.

Då stannar fler koltrastar i Sverige

i stället för att flyga

till varmare länder.

Några fåglar som

har blivit färre

de senaste 20 åren

är grönfink och gulsparv.

Grönfinkarna var ungefär

lika många i år

som de senaste åren.

Men i år har folk sett

lite fler gulsparvar än vanligt.

