Dags att räkna fåglar

Gillar du att titta på fåglar?

Då kan du vara med

och räkna fåglar.

I januari varje år

ordnar organisationen

Birdlife Sverige

en stor undersökning.

Det handlar om

vilka fåglar som syns mest

där folk matar fåglar.

Nu är det dags igen.

Mellan den 23 och 26 januari

kan folk titta efter fåglar

och berätta om det

till Birdlife.

Du kan gå ut och titta.

Men du kan också stå

i ditt fönster och titta efter fåglar.

När allt är klart

får vi veta vilken fågel

som syns mest på vintern.

Det brukar nästan alltid

bli samma svar,

fågeln talgoxe.

Du kan läsa mer på

Birdlifes sajt

vinterfaglar.se

