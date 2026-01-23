Sverige

  • SMÅFÅGLAR

    Ser du skillnad på en blåmes och en talgoxe? Talgoxen har svart huvud. Foto: Paul Kleiven/TT

  • bergfink

    Bergfinkar. Foto: Birdlife

  • bjorktrast

    En björktrast. Foto: Birdlife

  • domherre

    En domherre. Foto: Birdlife

  • bofink

    En bofink. Foto: Birdlife

Dags att räkna fåglar

Gillar du att titta på fåglar?
Då kan du vara med
och räkna fåglar.

I januari varje år
ordnar organisationen
Birdlife Sverige
en stor undersökning.
Det handlar om
vilka fåglar som syns mest
där folk matar fåglar.

Nu är det dags igen.
Mellan den 23 och 26 januari
kan folk titta efter fåglar
och berätta om det
till Birdlife.

Du kan gå ut och titta.
Men du kan också stå
i ditt fönster och titta efter fåglar.

När allt är klart
får vi veta vilken fågel
som syns mest på vintern.

Det brukar nästan alltid
bli samma svar,
fågeln talgoxe.

Du kan läsa mer på
Birdlifes sajt
vinterfaglar.se

8 SIDOR

23 januari 2026

