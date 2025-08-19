Två explosioner i natt

Det har varit två explosioner

natten mot tisdag.

Vid klockan ett var det

en explosion i en lägenhet i Malmö.

– Något har kastats

in genom ett fönster

och sedan exploderat.

Det säger Joakim Björkkvist

som jobbar för poliserna i Malmö.

Två personer var i lägenheten.

De klarade sig utan skador.

Poliserna har gripit en man.

Han är misstänkt

för brottet mordförsök.

Mannen är ungefär 20 år.

Strax före klockan ett i natt

fick poliserna i Norrköping

flera larm.

Människor hade hört

en explosion.

Poliserna hittade skador på ett hus.

Ingen person var skadad.

Poliserna har inte gripit

någon misstänkt.

I Örebro spärrade poliserna

av ett område.

Någon hade hittat

en misstänkt sak.

Det var vid klockan åtta

på måndag kväll.

Människor på första våningen

i ett hus fick lämna sina hem.

Polisernas experter på bomber

kom till platsen

och tog hand om saken.

8 SIDOR/TT