Sverige

En polis undersöker fönstret där explosionen var.

Poliserna jobbar på platsen i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Två explosioner i natt

Det har varit två explosioner
natten mot tisdag.

Vid klockan ett var det
en explosion i en lägenhet i Malmö.

– Något har kastats
in genom ett fönster
och sedan exploderat.

Det säger Joakim Björkkvist
som jobbar för poliserna i Malmö.

Två personer var i lägenheten.
De klarade sig utan skador.

Poliserna har gripit en man.
Han är misstänkt
för brottet mordförsök.
Mannen är ungefär 20 år.

Strax före klockan ett i natt
fick poliserna i Norrköping
flera larm.
Människor hade hört
en explosion.

Poliserna hittade skador på ett hus.
Ingen person var skadad.
Poliserna har inte gripit
någon misstänkt.

I Örebro spärrade poliserna
av ett område.
Någon hade hittat
en misstänkt sak.
Det var vid klockan åtta
på måndag kväll.

Människor på första våningen
i ett hus fick lämna sina hem.

Polisernas experter på bomber
kom till platsen
och tog hand om saken.

8 SIDOR/TT

19 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Andreas skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 11:44

    jajamensan detta bara fortsätter. vad ska vi göra åt detta???

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar