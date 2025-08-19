Sverige
Poliserna jobbar på platsen i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Två explosioner i natt
Det har varit två explosioner
natten mot tisdag.
Vid klockan ett var det
en explosion i en lägenhet i Malmö.
– Något har kastats
in genom ett fönster
och sedan exploderat.
Det säger Joakim Björkkvist
som jobbar för poliserna i Malmö.
Två personer var i lägenheten.
De klarade sig utan skador.
Poliserna har gripit en man.
Han är misstänkt
för brottet mordförsök.
Mannen är ungefär 20 år.
Strax före klockan ett i natt
fick poliserna i Norrköping
flera larm.
Människor hade hört
en explosion.
Poliserna hittade skador på ett hus.
Ingen person var skadad.
Poliserna har inte gripit
någon misstänkt.
I Örebro spärrade poliserna
av ett område.
Någon hade hittat
en misstänkt sak.
Det var vid klockan åtta
på måndag kväll.
Människor på första våningen
i ett hus fick lämna sina hem.
Polisernas experter på bomber
kom till platsen
och tog hand om saken.
