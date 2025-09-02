Sverige
750 personer måste sluta på Scania. Bilden är gammal. Foto: Jonas Ekströmer/TT
750 måste sluta på Scania
Svenska företaget Scania
gör lastbilar.
De har fabrik och kontor
i staden Södertälje.
Nu måste 750 personer
sluta på Scanias kontor.
Företaget behöver
göra förändringar
inför framtiden.
– För att vi ska vara
starka i framtiden
behöver vi ändra
vårt sätt att jobba.
Det skriver Christian Levin.
Han är chef på Scania.
Ungefär 59 tusen människor
i fler än hundra länder
jobbar för Scania.
Nästan 23 tusen av dem
jobbar i Sverige.
8 SIDOR/TT
2 september 2025
VAD SYND!!!
Mer arbetslösa ,synd om folket.
Jag gillar svenska bilmärken! Slutar inte!!
Cirka 3%
Hur många kommer att sägas upp i de andra 100 länderna?