Sverige

Ett kontorshus som det står Scania på.

750 personer måste sluta på Scania. Bilden är gammal. Foto: Jonas Ekströmer/TT

750 måste sluta på Scania

Svenska företaget Scania
gör lastbilar.
De har fabrik och kontor
i staden Södertälje.

Nu måste 750 personer
sluta på Scanias kontor.
Företaget behöver
göra förändringar
inför framtiden.

– För att vi ska vara
starka i framtiden
behöver vi ändra
vårt sätt att jobba.

Det skriver Christian Levin.
Han är chef på Scania.

Ungefär 59 tusen människor
i fler än hundra länder
jobbar för Scania.
Nästan 23 tusen av dem
jobbar i Sverige.

8 SIDOR/TT

2 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    2 september, 2025 kl. 11:05

    VAD SYND!!!

    Svara
  2. V skriver:
    2 september, 2025 kl. 14:29

    Mer arbetslösa ,synd om folket.

    Svara
  3. Vinne skriver:
    2 september, 2025 kl. 16:03

    Jag gillar svenska bilmärken! Slutar inte!!

    Svara
  4. Rock Balboa skriver:
    2 september, 2025 kl. 16:24

    Cirka 3%
    Hur många kommer att sägas upp i de andra 100 länderna?

    Svara
