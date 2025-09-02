750 måste sluta på Scania

Svenska företaget Scania

gör lastbilar.

De har fabrik och kontor

i staden Södertälje.

Nu måste 750 personer

sluta på Scanias kontor.

Företaget behöver

göra förändringar

inför framtiden.

– För att vi ska vara

starka i framtiden

behöver vi ändra

vårt sätt att jobba.

Det skriver Christian Levin.

Han är chef på Scania.

Ungefär 59 tusen människor

i fler än hundra länder

jobbar för Scania.

Nästan 23 tusen av dem

jobbar i Sverige.

8 SIDOR/TT