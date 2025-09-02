Sverige
En elev jobbar med en dator i skolan. Foto: Viktoria Bank/TT
Elever spelar på lektioner
Elever spelar datorspel
på lektioner i skolan.
Det visar en undersökning
från Skolinspektionen.
Myndighetens experter
undersökte 60 högstadieskolor.
De kom till skolorna
utan att berätta det innan.
På 22 skolor spelade elever
datorspel på lektionerna.
Andra kollade saker om kändisar.
En del kollade på film
på lektionerna.
Eleverna använde oftast
skolans datorer eller surfplattor
för att göra sakerna.
Skolorna har regler
om att eleverna inte får
använda datorerna
för att spela spel
eller göra andra saker
som inte har med arbetet
i skolan att göra.
Myndigheten såg också
att många skolor slarvar
med att samla in
elevernas mobiler på lektioner.
Artikeln försöker vinkla det till att det är elevernas fel att spela dataspel på lektioner. I min åsikt, det är lärarnas fel. Hur tillåter de det? Eller låtsas de inte veta? De är utbildade i pedagogik och motivationpsykologi! Ansvariga för undervisning. Om jag vore lärare, då skulle elever angagera sig enthusiastiskt i mina lektioner.
Om att samla mobiler på lektioner. Skolor kan ta elevers mobil för 4 dagar. Just läste om ett fall från Umeå. Det är tveksamt då elever har ofta busskort på sina mobiler. Eller är det skolans uppgift att lära ut hur man plankar i kollektivtrafiken?
Alltså det är synd att barn är inte engagerad i undervisningen…
Dator är dålig uppfinning
jag håller med sofia 😀
jag älskar att spela på skolan!
KOLLA PÅ KINA LANDET barnen tonårig utveklad mycket stark skäms på sverige myndigheter problem
” Eleverna och Dataprogrammet I klasslektionen ”.jag vet inte om att där det en medvetnet o hård duktig elev hos föräldrar och de har inte tillräckligt undervisning .Inom hus möjligt han försöker repeterat en gång och många gånger ens han få ett lycktad artikle .Då kunnat han hållar jämna hans kamrater I skolan.
Så var det förra året i min klass också. Men nu har lärarna blivit strängare med att man inte får ha datorn på bänken när när man inte använder den, i stället måste den vara i väskan eller skåpet. Om vissa fortfarande spelar när vi egentligen ska använda datorn i lektionen vet jag inte, men jag upplever att det har blivit bättre.