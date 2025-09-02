Elever spelar på lektioner

Elever spelar datorspel

på lektioner i skolan.

Det visar en undersökning

från Skolinspektionen.

Myndighetens experter

undersökte 60 högstadieskolor.

De kom till skolorna

utan att berätta det innan.

På 22 skolor spelade elever

datorspel på lektionerna.

Andra kollade saker om kändisar.

En del kollade på film

på lektionerna.

Eleverna använde oftast

skolans datorer eller surfplattor

för att göra sakerna.

Skolorna har regler

om att eleverna inte får

använda datorerna

för att spela spel

eller göra andra saker

som inte har med arbetet

i skolan att göra.

Myndigheten såg också

att många skolor slarvar

med att samla in

elevernas mobiler på lektioner.

8 SIDOR/TT

