Sverige

    Sigge Stengård spelar spelet Rocket League med statsminister Ulf Kristersson. Foto: Henrik Montgomery/TT

    Prins Daniel tittar på när Samuel och Totte spelar datorspel på Dreamhack. Foto: Henrik Montgomery/TT

    Statsministern Ulf Kristersson var en av över 60 tusen som besökte Dreamhack. Foto: Henrik Montgomery/TT

Rekord för Dreamhack

Dreamhack är en stor festival
för dataspel och e-sport.
I helgen var festivalen
i Älvsjö utanför Stockholm.

Det kom över 60 tusen besökare.
Det är nytt rekord
för Dreamhack i hela världen.

Statsministern Ulf Kristersson
besökte festivalen.

Han testade att spela dataspel
mot e-sportaren Sigge Stengård.

– Statsministern
visste ju ingenting.
Men han försökte i alla fall,
säger Sigge Stengård.

På Dreamhack kan besökarna
testa att spela själva.
De kan också se
världsmästerskap i olika spel,
till exempel Overwatch 2
och Counter-Strike 2.

– Dreamhack är kul,
säger statsministern.

Men han tycker också
att festivalen är viktig.
Den visar att Sverige
är bra på teknik.

Flera företag var på plats.
De vill att fler som gillar teknik
ska jobba hos dem i framtiden.

Sveriges försvar var också där.
De visade att teknik
behövs hos dem.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Spelar du datorspel?

Dreamhack

  • Dreamhack är en festival
    för datorspel och e-sport.
  • Festivalen startade i staden Malung
    i Dalarna år 1994.
  • I många år var festivalen
    i staden Jönköping.
  • År 2010 kopplades
    över 13 tusen datorer
    ihop på festivalen.
    Det blev världsrekord.
  • Från år 2025 är festivalen
    i Stockholm.
  • Dreamhack finns också
    i andra länder.
  • Företaget Savvy Games Group
    från Saudiarabien
    köpte Dreamhack år 2022.
datorspel Massor av folk spelar datorspel på mässan Dreamhack. Foto: Johan Nilsson / TT

1 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. DARIN skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:38

    Vad roligt att spela med ministern!😀

    Svara
  2. sigge69 skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:51

    Vad hittar man detta spel kan man ladda ner spel

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 december, 2025 kl. 13:11

      Du kan söka efter
      det på internet.

      Skriv Rocket League
      i rutan där du
      brukar söka
      efter saker.

      Lycka till.

  3. anonym skriver:
    1 december, 2025 kl. 19:14

    Att njuta du av gott måltid är det bästa att lyssna på lugn länge mjusik .så du hålla din krupp på en hög hälsomat nivå och inte fått humörsvängningar och bli överviktiga.

    Svara
