Dreamhack är en stor festival

för dataspel och e-sport.

I helgen var festivalen

i Älvsjö utanför Stockholm.

Det kom över 60 tusen besökare.

Det är nytt rekord

för Dreamhack i hela världen.

Statsministern Ulf Kristersson

besökte festivalen.

Han testade att spela dataspel

mot e-sportaren Sigge Stengård.

– Statsministern

visste ju ingenting.

Men han försökte i alla fall,

säger Sigge Stengård.

På Dreamhack kan besökarna

testa att spela själva.

De kan också se

världsmästerskap i olika spel,

till exempel Overwatch 2

och Counter-Strike 2.

– Dreamhack är kul,

säger statsministern.

Men han tycker också

att festivalen är viktig.

Den visar att Sverige

är bra på teknik.

Flera företag var på plats.

De vill att fler som gillar teknik

ska jobba hos dem i framtiden.

Sveriges försvar var också där.

De visade att teknik

behövs hos dem.

8 SIDOR/TT

FRÅGA Spelar du datorspel? Ja

Nej Se hur andra har röstat