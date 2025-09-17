Sverige
Kalhyggen kan vara dåligt
Nyligen blev det
stora översvämningar
i Västernorrlands län.
Det hände efter kraftiga regn.
Vägar och spår för tåg
rasade av allt vatten.
En man dog när han
körde ner i en spricka
i en trasig väg.
Nära en del vägar och tågspår
fanns områden där företag
har huggit ner mycket skog,
kalhyggen.
Kalhyggena kan ha gjort
översvämningarna värre.
Det visar en ny undersökning
från myndigheten Skogsstyrelsen.
Kalhyggen suger inte upp vatten
på samma sätt som mark
där det finns mer träd.
Vattnet rinner då inte bort
lika bra på de platserna.
Myndighetens expert
vill nu att olyckorna som hände
efter översvämningarna
ska undersökas mer.
