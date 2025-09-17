Kalhyggen kan vara dåligt

Nyligen blev det

stora översvämningar

i Västernorrlands län.

Det hände efter kraftiga regn.

Vägar och spår för tåg

rasade av allt vatten.

En man dog när han

körde ner i en spricka

i en trasig väg.

Nära en del vägar och tågspår

fanns områden där företag

har huggit ner mycket skog,

kalhyggen.

Kalhyggena kan ha gjort

översvämningarna värre.

Det visar en ny undersökning

från myndigheten Skogsstyrelsen.

Kalhyggen suger inte upp vatten

på samma sätt som mark

där det finns mer träd.

Vattnet rinner då inte bort

lika bra på de platserna.

Myndighetens expert

vill nu att olyckorna som hände

efter översvämningarna

ska undersökas mer.

