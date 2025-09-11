Sverige
Priserna på mat sjönk lite i augusti. Foto: TT
Maten blev lite billigare
Mat har blivit dyrare
de senaste åren.
Men i augusti i år
sjönk priserna lite.
Det säger myndigheten SCB.
Jämfört med juli
blev maten 0,7 procent
billigare i augusti.
Det är inte mycket.
Men det är första gången
i år som priserna
på mat sjunker.
Mest sjönk priset
på purjolök, vindruvor
och vitkål.
Alexandra Stråberg
är expert på pengar
på företaget Länsförsäkringar.
Hon tycker att det är
bra att priserna sjunker.
– Vi får vara glada
för det lilla.
Även om vindruvor
och vitkål är en konstig
blandning, säger hon.
Men all mat blev inte
billigare i augusti.
Mjölk, godis, glass
och choklad blev dyrare.
Och jämfört med
samma tid förra året
är maten fortfarande
mycket dyrare nu.
Priserna har gått upp
med nästan 5 procent på ett år.
8 SIDOR/TT
11 september 2025
OMG! Det är verkligen lögn! Priserna är så höga-många varor är 100% dyrare…! Jag vill titta här idag på vitkål och vindruvor…allt blev dyrare…det enda sak som har samma pris är kanske sparrriskonserv …jag går äta min frukost-uf. Den fantastiska myndighet kan titta på priserna här i Bunkeflostrand!!!
det bara blir störe pris😤
najs😀
tack
Kommer ni ihåg i säsong (=nu) kostade vitkål, morötter, lök och rödbetor m.m. fyra kronor femtio öre kilo. Allt var bättre förr. Livet utan choklad är deprimerande, ska man leva bara för att jobba och betala allt högre räkningar? Dessutom regnar det. Deppigt.
Och jäst kostade 50 öre då och idag nästan 5 kronor. Man borde kräva att lön och ersättningar höjdes 10x. Om jag tjänade 20 000 då, borde samma jobb ge 200 000 i månaden för att ha samma köpkraft.
Jag ska titta på priserna nu!!!
ja jag vet de hjuger
såja äntilgen har jag råd😊
Vitkål kostar 12 sek kilo! Vindruvor grön kostar 68,90 sek, rödvindruvor kostar 75,90 sek och den ekologiska varianten kostar 78,90 sek!!!
…jag glömde här i Bunkeflostrand!!!
Vi vill ha godis, chips, cola, kassler, grönsaker, glass,kaffebröd, kakor, fiskpinnar och ravioli billigare 🙂
Bra att priserna går ner det är glädjande för många.
Om ni läser texten noga så står det lite billigare