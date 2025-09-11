Maten blev lite billigare

Mat har blivit dyrare

de senaste åren.

Men i augusti i år

sjönk priserna lite.

Det säger myndigheten SCB.

Jämfört med juli

blev maten 0,7 procent

billigare i augusti.

Det är inte mycket.

Men det är första gången

i år som priserna

på mat sjunker.

Mest sjönk priset

på purjolök, vindruvor

och vitkål.

Alexandra Stråberg

är expert på pengar

på företaget Länsförsäkringar.

Hon tycker att det är

bra att priserna sjunker.

– Vi får vara glada

för det lilla.

Även om vindruvor

och vitkål är en konstig

blandning, säger hon.

Men all mat blev inte

billigare i augusti.

Mjölk, godis, glass

och choklad blev dyrare.

Och jämfört med

samma tid förra året

är maten fortfarande

mycket dyrare nu.

Priserna har gått upp

med nästan 5 procent på ett år.

8 SIDOR/TT