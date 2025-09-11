Sverige

En ung man bär på en matkorg i en affär.

Priserna på mat sjönk lite i augusti. Foto: TT

Maten blev lite billigare

Mat har blivit dyrare
de senaste åren.
Men i augusti i år
sjönk priserna lite.
Det säger myndigheten SCB.

Jämfört med juli
blev maten 0,7 procent
billigare i augusti.

Det är inte mycket.
Men det är första gången
i år som priserna
på mat sjunker.

Mest sjönk priset
på purjolök, vindruvor
och vitkål.

Alexandra Stråberg
är expert på pengar
på företaget Länsförsäkringar.
Hon tycker att det är
bra att priserna sjunker.

– Vi får vara glada
för det lilla.
Även om vindruvor
och vitkål är en konstig
blandning, säger hon.

Men all mat blev inte
billigare i augusti.
Mjölk, godis, glass
och choklad blev dyrare.

Och jämfört med
samma tid förra året
är maten fortfarande
mycket dyrare nu.
Priserna har gått upp
med nästan 5 procent på ett år.

11 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
14 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:01

    OMG! Det är verkligen lögn! Priserna är så höga-många varor är 100% dyrare…! Jag vill titta här idag på vitkål och vindruvor…allt blev dyrare…det enda sak som har samma pris är kanske sparrriskonserv …jag går äta min frukost-uf. Den fantastiska myndighet kan titta på priserna här i Bunkeflostrand!!!

  2. ricardo skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:12

    det bara blir störe pris😤

  3. ninja skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:28

    najs😀

  4. Said skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:30

    tack

  5. Sofia skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:38

    Kommer ni ihåg i säsong (=nu) kostade vitkål, morötter, lök och rödbetor m.m. fyra kronor femtio öre kilo. Allt var bättre förr. Livet utan choklad är deprimerande, ska man leva bara för att jobba och betala allt högre räkningar? Dessutom regnar det. Deppigt.

  6. Sofia skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:42

    Och jäst kostade 50 öre då och idag nästan 5 kronor. Man borde kräva att lön och ersättningar höjdes 10x. Om jag tjänade 20 000 då, borde samma jobb ge 200 000 i månaden för att ha samma köpkraft.

  7. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 september, 2025 kl. 10:56

    Jag ska titta på priserna nu!!!

  8. Stella skriver:
    11 september, 2025 kl. 11:01

    ja jag vet de hjuger

  9. Bruno skriver:
    11 september, 2025 kl. 12:00

    såja äntilgen har jag råd😊

  10. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 september, 2025 kl. 12:23

    Vitkål kostar 12 sek kilo! Vindruvor grön kostar 68,90 sek, rödvindruvor kostar 75,90 sek och den ekologiska varianten kostar 78,90 sek!!!

  11. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 september, 2025 kl. 12:23

    …jag glömde här i Bunkeflostrand!!!

  12. Arninge daglig verksamhet skriver:
    11 september, 2025 kl. 13:12

    Vi vill ha godis, chips, cola, kassler, grönsaker, glass,kaffebröd, kakor, fiskpinnar och ravioli billigare 🙂

  13. V skriver:
    11 september, 2025 kl. 13:55

    Bra att priserna går ner det är glädjande för många.

  14. V skriver:
    11 september, 2025 kl. 13:55

    Om ni läser texten noga så står det lite billigare

