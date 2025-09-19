Tess fick ett nytt jobb

Tess Wappsell är 33 år.

Hon bor i Uppsala.

Hon har IF,

intellektuell funktionsnedsättning.

Tidigare har hon jobbat

på en daglig verksamhet.

Det är vanligt bland vuxna med IF.

Den som jobbar

på en daglig verksamhet

får bidrag från Försäkringskassan.

Men för ett år sedan

fick Tess Wappsell

ett jobb med lön.

Hon jobbar som informatör

för organisationen FUB

och avdelningen Inre Ringen.

Hon jobbar också en del

på Uppsala kommun.

Hon har en lönebidragsanställning,

där en del av lönen

betalas med statliga pengar.

– Jag jobbar som alla andra,

säger hon.

Hon tycker att det känns bra.

Tess Wappsell vill att fler

ska kunna göra som hon.

Hon vill att fler arbetsplatser

ska anställa personer med IF.

– Jag trodde att jag skulle

jobba i daglig verksamhet

hela livet.

Många får inte veta

att det går att få en anställning.

Vi pratar för lite om det,

säger hon.

Färre än tio procent av personer

som jobbar i daglig verksamhet

får ett vanligt jobb.

Det visar undersökningar.

