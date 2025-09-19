Sverige

Ett nära porträtt. Hon har långt hår och glasögon.

Tess Wappsell har fått ett nytt jobb. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

Tess fick ett nytt jobb

Tess Wappsell är 33 år.
Hon bor i Uppsala.
Hon har IF,
intellektuell funktionsnedsättning.

Tidigare har hon jobbat
på en daglig verksamhet.
Det är vanligt bland vuxna med IF.

Den som jobbar
på en daglig verksamhet
får bidrag från Försäkringskassan.

Men för ett år sedan
fick Tess Wappsell
ett jobb med lön.

Hon jobbar som informatör
för organisationen FUB
och avdelningen Inre Ringen.
Hon jobbar också en del
på Uppsala kommun.

Hon har en lönebidragsanställning,
där en del av lönen
betalas med statliga pengar.

– Jag jobbar som alla andra,
säger hon.

Hon tycker att det känns bra.

Tess Wappsell vill att fler
ska kunna göra som hon.
Hon vill att fler arbetsplatser
ska anställa personer med IF.

– Jag trodde att jag skulle
jobba i daglig verksamhet
hela livet.
Många får inte veta
att det går att få en anställning.
Vi pratar för lite om det,
säger hon.

Färre än tio procent av personer
som jobbar i daglig verksamhet
får ett vanligt jobb.
Det visar undersökningar.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

19 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:07

    FIN!!!🙂

    Svara
  2. V skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:40

    Grattis fina tess

    Svara
  3. Anonym skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:07

    Grattis 🎉💫

    Svara
  4. Sigma123 skriver:
    19 september, 2025 kl. 13:00

    ingen bryr sig

    Svara
  5. RANDOM TJEJ FRÅN 6C skriver:
    19 september, 2025 kl. 13:28

    QUEEEENNNNN🦄🌈🍭🍉

    Svara
