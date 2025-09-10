Sverige

Två män skjutna till döds

I tisdags sköts två män till döds.
Det hände i Göteborg
och i Linköping.

I Göteborg var det en man
som var ungefär 35 år.
Han blev skjuten
med flera skott.

Skjutningen hände vid klockan 19
nära en skola på Hisingen.
Samtidigt var det ett möte
för föräldrar på skolan.

Poliserna har inte gripit någon
för den skjutningen än.
De misstänker att
brottslingar i gäng
har med skjutningen att göra.

I Linköping blev en man skjuten.
Han var ungefär 30 år.
Det hände på eftermiddagen
i området Skäggetorp.
Mannen dog senare på sjukhus
av sina skador.

Poliserna har tagit fast en man.
Han är ungefär 20 år.
Poliserna vet inte än om han
är den som sköt.

10 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. v skriver:
    10 september, 2025 kl. 11:40

    dessa bråtslingar har INTE på våra gator att göra.

    Svara
