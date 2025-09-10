Två män skjutna till döds

I tisdags sköts två män till döds.

Det hände i Göteborg

och i Linköping.

I Göteborg var det en man

som var ungefär 35 år.

Han blev skjuten

med flera skott.

Skjutningen hände vid klockan 19

nära en skola på Hisingen.

Samtidigt var det ett möte

för föräldrar på skolan.

Poliserna har inte gripit någon

för den skjutningen än.

De misstänker att

brottslingar i gäng

har med skjutningen att göra.

I Linköping blev en man skjuten.

Han var ungefär 30 år.

Det hände på eftermiddagen

i området Skäggetorp.

Mannen dog senare på sjukhus

av sina skador.

Poliserna har tagit fast en man.

Han är ungefär 20 år.

Poliserna vet inte än om han

är den som sköt.

8 SIDOR/TT