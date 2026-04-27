Misstänkta bomber i Göteborg

Poliserna i Göteborg

hittade två misstänkta bomber.

Det hände i söndags.

De misstänkta bomberna

fanns nära stationen för tåg.

Poliserna spärrade

av ett stort område.

Sedan tog deras experter

bort de misstänkta bomberna.

Bomberna exploderade inte.

Poliserna tror att

bomberna var riktiga.

Nu ska poliserna

undersöka mer.

Tidningen Göteborgs-Posten

skriver att poliserna

har tagit fast två flickor

som är yngre än 18 år.

De är misstänkta för

att ha lagt ut bomberna.

8 SIDOR/TT