Sverige
Poliserna använder drönare för att undersöka misstänkta bomber. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Misstänkta bomber i Göteborg
Poliserna i Göteborg
hittade två misstänkta bomber.
Det hände i söndags.
De misstänkta bomberna
fanns nära stationen för tåg.
Poliserna spärrade
av ett stort område.
Sedan tog deras experter
bort de misstänkta bomberna.
Bomberna exploderade inte.
Poliserna tror att
bomberna var riktiga.
Nu ska poliserna
undersöka mer.
Tidningen Göteborgs-Posten
skriver att poliserna
har tagit fast två flickor
som är yngre än 18 år.
De är misstänkta för
att ha lagt ut bomberna.
8 SIDOR/TT
27 april 2026
bra jobbat polisen ni är fantastiska. 😍😍🤗och dessa fickor ska spärras in för långt långt tid tycker jag.
Varför ?