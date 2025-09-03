Två sköts till döds

I tisdags kväll blev

två män skjutna till döds

i Göteborg.

Det hände vid klockan

17.30 på kvällen

i området Lunden.

Männen satt i en bil

när de blev skjutna.

Mycket nära bilen

var det samtidigt träning

för barn som spelar fotboll.

Nästan 150 barn tränade där.

Många är arga och ledsna

över det som hänt.

– Vi måste fortsätta

att göra allt vi kan

för att stoppa det grova våldet.

Det skriver Gunnar Strömmer

som är minister i regeringen.

Poliserna har inte

tagit fast någon misstänkt

för morden.

Men de tror att skjutningen

har att göra med

två gäng i området

som bråkar med varandra.

I april blev en annan

man skjuten till döds

i Göteborg.

Poliserna tror att

det har att göra

med morden som hänt nu.

8 SIDOR/TT