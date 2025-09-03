Sverige
Poliser undersöker mordet på männen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Två sköts till döds
I tisdags kväll blev
två män skjutna till döds
i Göteborg.
Det hände vid klockan
17.30 på kvällen
i området Lunden.
Männen satt i en bil
när de blev skjutna.
Mycket nära bilen
var det samtidigt träning
för barn som spelar fotboll.
Nästan 150 barn tränade där.
Många är arga och ledsna
över det som hänt.
– Vi måste fortsätta
att göra allt vi kan
för att stoppa det grova våldet.
Det skriver Gunnar Strömmer
som är minister i regeringen.
Poliserna har inte
tagit fast någon misstänkt
för morden.
Men de tror att skjutningen
har att göra med
två gäng i området
som bråkar med varandra.
I april blev en annan
man skjuten till döds
i Göteborg.
Poliserna tror att
det har att göra
med morden som hänt nu.
8 SIDOR/TT
3 september 2025
De rensar sig själva !!så småningom finns inga brottslingar kvar.
Så går det med alla kriminella!!.Man vet att det är farligt att vara kriminell.!!!.