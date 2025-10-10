Sverige

En man sitter vid flera stora lådor med blåbär.

En man som kommit till Sverige för att plocka bär. Bilden är gammal. Foto: Fredrik Karlsson/TT.

Bärplockare får pengar

150 personer från Thailand
kom till Åsele i Västerbotten
år 2023.
De ville plocka bär.
De ville tjäna pengar.

Företagen sa att de skulle få bra lön
och rättvisa regler i arbetet.
Men i stället behandlade företagen
dem dåligt.

De tvingades att jobba sju dagar
i veckan och jobba
tolv timmar varje dag.
De fick inte alltid lön
eller något bra ställe att bo på.

Förra året blev två företagare
dömda till fängelse.
De hade behandlat
bärplockarna mycket dåligt.

Nu har myndigheten
Brottsoffermyndigheten
bestämt att 29 av thailändarna
ska få pengar, ersättning.
De får dela på 2,3 miljoner kronor.

Myndigheten vill att fler
av bärplockarna hör av sig.
Då kan de också få pengar.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

10 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. bla skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 11:03

    Va

    Svara
  2. Mp skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 11:43

    Jättebra dom har förtjänat pengarna.det är tufft att plocka bär.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

