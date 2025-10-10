Sverige
En man som kommit till Sverige för att plocka bär. Bilden är gammal. Foto: Fredrik Karlsson/TT.
Bärplockare får pengar
150 personer från Thailand
kom till Åsele i Västerbotten
år 2023.
De ville plocka bär.
De ville tjäna pengar.
Företagen sa att de skulle få bra lön
och rättvisa regler i arbetet.
Men i stället behandlade företagen
dem dåligt.
De tvingades att jobba sju dagar
i veckan och jobba
tolv timmar varje dag.
De fick inte alltid lön
eller något bra ställe att bo på.
Förra året blev två företagare
dömda till fängelse.
De hade behandlat
bärplockarna mycket dåligt.
Nu har myndigheten
Brottsoffermyndigheten
bestämt att 29 av thailändarna
ska få pengar, ersättning.
De får dela på 2,3 miljoner kronor.
Myndigheten vill att fler
av bärplockarna hör av sig.
Då kan de också få pengar.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
10 oktober 2025
Va
Jättebra dom har förtjänat pengarna.det är tufft att plocka bär.