Bärplockare får pengar

150 personer från Thailand

kom till Åsele i Västerbotten

år 2023.

De ville plocka bär.

De ville tjäna pengar.

Företagen sa att de skulle få bra lön

och rättvisa regler i arbetet.

Men i stället behandlade företagen

dem dåligt.

De tvingades att jobba sju dagar

i veckan och jobba

tolv timmar varje dag.

De fick inte alltid lön

eller något bra ställe att bo på.

Förra året blev två företagare

dömda till fängelse.

De hade behandlat

bärplockarna mycket dåligt.

Nu har myndigheten

Brottsoffermyndigheten

bestämt att 29 av thailändarna

ska få pengar, ersättning.

De får dela på 2,3 miljoner kronor.

Myndigheten vill att fler

av bärplockarna hör av sig.

Då kan de också få pengar.

