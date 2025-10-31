De lär sig cykla

På ett läger som heter

Jag kan cykla

får barn och ungdomar

lära sig att cykla.

Lägret är för människor med

intellektuella funktionsnedsättningar, IF.

För vissa av dem kan det vara

svårare att lära sig att cykla

än för andra människor.

Det är därför som lägret finns.

På lägret finns cyklar med extra stöd

och ledare som är vana vid

att lära barn att cykla.

– Vi vill ge alla en chans

att känna friheten

i att kunna cykla.

Det säger Louise Lidforss Andersson

som är en av ledarna.

Anna Eurenius är 18 år.

Hon är på sitt fjärde läger.

Den här gången är det

i Liljeholmshallen i Stockholm.

Hon cyklar först några varv

med hjälp av ledaren

Zakaria Gustafsson Elabbas.

Han använder ett handtag

för att hjälpa Anna Eurenius

med balansen.

Efter ett tag kan han släppa det.

Anna Eurenius cyklar själv.

Hon har två tips till den

som vill lära sig att cykla.

– Du ska använda hjälm

och cykla fort, säger hon.

Den allra första gången

du försöker lära dig cykla är det bra

att börja med att träna balansen.

– Börja med att sitta på cykeln.

Håll i styret och titta framåt.

Sedan kan du börja trampa.

Det lär dig att hålla balansen.

Vissa tycker det är läskigt att lära sig cykla.

Alla får öva i sitt eget tempo.

Det säger Louise Lidforss Andersson.

Du kan vara med

i lägren Jag kan cykla

på de flesta av skolornas lov.

Lägren är i Göteborg,

Stockholm och Uppsala.

Det är organisationen FUB

som ordnar lägren.

De får hjälp med pengar

från Radiohjälpen.

På höstlovet har FUB också

samarbetat med Viggo foundation.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR