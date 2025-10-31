Sverige
Anna Eurenius cyklar. Ledarna Louise Lidforss Andersson och Zakaria Gustafsson Elabbas hjälper till. Foto: Anton Andersson/8 Sidor
Novalie Attmarsson är åtta år. Hon är på sitt andra läger. Foto: Anton Andersson/8 Sidor
Zakaria Gustafsson Elabbas har släppt handtaget. Anna Eurenius cyklar själv. Foto: Anton Andersson/8 Sidor
Cykeln har en tyngd i stället för ett hjul där bak. Det gör att barnen lär sig trampa. Foto: Anton Andersson/8 Sidor
De lär sig cykla
På ett läger som heter
Jag kan cykla
får barn och ungdomar
lära sig att cykla.
Lägret är för människor med
intellektuella funktionsnedsättningar, IF.
För vissa av dem kan det vara
svårare att lära sig att cykla
än för andra människor.
Det är därför som lägret finns.
På lägret finns cyklar med extra stöd
och ledare som är vana vid
att lära barn att cykla.
– Vi vill ge alla en chans
att känna friheten
i att kunna cykla.
Det säger Louise Lidforss Andersson
som är en av ledarna.
Anna Eurenius är 18 år.
Hon är på sitt fjärde läger.
Den här gången är det
i Liljeholmshallen i Stockholm.
Hon cyklar först några varv
med hjälp av ledaren
Zakaria Gustafsson Elabbas.
Han använder ett handtag
för att hjälpa Anna Eurenius
med balansen.
Efter ett tag kan han släppa det.
Anna Eurenius cyklar själv.
Hon har två tips till den
som vill lära sig att cykla.
– Du ska använda hjälm
och cykla fort, säger hon.
Den allra första gången
du försöker lära dig cykla är det bra
att börja med att träna balansen.
– Börja med att sitta på cykeln.
Håll i styret och titta framåt.
Sedan kan du börja trampa.
Det lär dig att hålla balansen.
Vissa tycker det är läskigt att lära sig cykla.
Alla får öva i sitt eget tempo.
Det säger Louise Lidforss Andersson.
Du kan vara med
i lägren Jag kan cykla
på de flesta av skolornas lov.
Lägren är i Göteborg,
Stockholm och Uppsala.
Det är organisationen FUB
som ordnar lägren.
De får hjälp med pengar
från Radiohjälpen.
På höstlovet har FUB också
samarbetat med Viggo foundation.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
31 oktober 2025
Alltså i den sista styck är det fel-de måste skriva-”de får hjälp från…”🙂
Hej!
Tack! Vi har fixat det nu.
Hälsningar,
8 Sidor
Det är en jättebra action för ungdomar med funktionsnedsättningar.
Alla borde kunna cykla ,det är faktiskt roligt men bara på sommaren. På vintern är det för kallt .