Många får inte hjälp

Ungefär 30 tusen personer

med funktionsnedsättningar

bor i gruppbostäder

eller servicebostäder.

Där ska de få hjälp

att leva lika fritt som andra.

Det står i lagen LSS.

Lagen kom år 1993.

Men lagen fungerar inte bra.

Det visar en ny undersökning

av organisationen FUB.

Många människor får inte

den hjälp de behöver,

trots att lagen finns.

– Många sitter stilla mycket.

De mår dåligt fysiskt och psykiskt.

Det säger Julia Henriksson från FUB.

Många har svårt att få hjälp

att komma ut och göra saker,

som att gå på bio.

Ofta beror det på att fler nu

får nej till hjälp av en ledsagare.

Ledsagaren kan hjälpa

folk till aktiviteter.

Fler och fler gruppbostäder

och servicebostäder blir också större.

När fler bor i sådana bostäder

är det större risk att de inte kommer ut.

Det visar undersökningen.

En del bostäder börjar likna

gamla tiders stora hem

där många personer

med funktionsnedsättningar bodde.

De hemmen var inte var bra.

De gjorde att folk inte

kunde leva fritt, säger FUB.

FUB vill att politikerna

ser till att lagen LSS fungerar.

FUB vill att alla som behöver

ska få hjälp av en ledsagare igen.

Då blir det lättare att göra saker.

I höst ska FUB ordna utbildningar

om lagen LSS.

Utbildningarna är till för

folk som bor i gruppbostad

eller servicebostad.

– De måste få veta

vad de har rätt till,

säger Julia Henriksson.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR