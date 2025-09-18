Sverige
En gruppbostad. Där bor folk med funktionsnedsättningar. Foto: Paul Madej/TT
En man med rullstol får hjälp. Foto: NTB/TT
Anders Lago och Julia Henriksson från organisationen FUB. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Många får inte hjälp
Ungefär 30 tusen personer
med funktionsnedsättningar
bor i gruppbostäder
eller servicebostäder.
Där ska de få hjälp
att leva lika fritt som andra.
Det står i lagen LSS.
Lagen kom år 1993.
Men lagen fungerar inte bra.
Det visar en ny undersökning
av organisationen FUB.
Många människor får inte
den hjälp de behöver,
trots att lagen finns.
– Många sitter stilla mycket.
De mår dåligt fysiskt och psykiskt.
Det säger Julia Henriksson från FUB.
Många har svårt att få hjälp
att komma ut och göra saker,
som att gå på bio.
Ofta beror det på att fler nu
får nej till hjälp av en ledsagare.
Ledsagaren kan hjälpa
folk till aktiviteter.
Fler och fler gruppbostäder
och servicebostäder blir också större.
När fler bor i sådana bostäder
är det större risk att de inte kommer ut.
Det visar undersökningen.
En del bostäder börjar likna
gamla tiders stora hem
där många personer
med funktionsnedsättningar bodde.
De hemmen var inte var bra.
De gjorde att folk inte
kunde leva fritt, säger FUB.
FUB vill att politikerna
ser till att lagen LSS fungerar.
FUB vill att alla som behöver
ska få hjälp av en ledsagare igen.
Då blir det lättare att göra saker.
I höst ska FUB ordna utbildningar
om lagen LSS.
Utbildningarna är till för
folk som bor i gruppbostad
eller servicebostad.
– De måste få veta
vad de har rätt till,
säger Julia Henriksson.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
FUBs undersökning
- Ungefär 30 tusen personer
med funktionsnedsättningar
bor i gruppbostäder
eller servicebostäder.
- FUB har gjort en undersökning
hur det fungerar i bostäderna.
- Många kan inte komma ut på aktiviteter.
Så är det för fyra av tio.
- Många blir vaktade
av bland annat kameror i hemmet
utan att de sagt ja till det.
Det säger tio procent
av dem som svarade i undersökningen.
18 september 2025
Klart att dessa människor ska ha ett bra liv.
Det är hemsk att de mår dåligt i sådant ril land som Sverige är!!!😔😮
Wow det är väldigt dålig. Varför blev situationen sämre? Fanns/finns det för lite personal eller för lite pengar för detta gruppbostader? Hoppas det blir bättre i framtid.