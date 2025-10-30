Sverige
Hunden Hasse är fem år. Foto: Jessica Olsén Eriksson
Hunden Hasse varnade om brand
Hunden Hasse får ett fint pris.
Han varnade om en brand
och räddade en människa.
Hasse är en cairnterrier.
Han bor i ett hus
i byn Rovgärdet i Dalarna.
En kväll i somras
sprang Hasse plötsligt till dörren
och började skälla mycket.
Hasses ägare heter Gunilla Klebo.
Hon försökte få Hasse
att sluta skälla.
Men han fortsatte tills Gunilla
släppte ut honom.
– Hasse sprang direkt
till hörnet av min tomt och skällde
mycket mot huset bredvid.
Då såg jag att det brann
i taket på huset, säger Gunilla.
Hon ringde och larmade
räddningstjänsten.
Inne i huset sov en man.
Om inte Hasse hade varnat
kunde det ha gått illa för mannen.
Hasse räddade också huset
från att brinna ner.
Det säger poliserna.
Nu får Hasse priset
årets bragdhund.
Det betyder att han
har gjort en mycket bra sak.
Det är organisationen
Svenska kennelklubben
och företaget Agria
som delar ut priset.
