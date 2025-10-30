Sverige

Hunden står med två tassar på en hjälm. Två brandmän står bakom honom.

Hunden Hasse är fem år. Foto: Jessica Olsén Eriksson

Hunden Hasse varnade om brand

Hunden Hasse får ett fint pris.
Han varnade om en brand
och räddade en människa.

Hasse är en cairnterrier.
Han bor i ett hus
i byn Rovgärdet i Dalarna.

En kväll i somras
sprang Hasse plötsligt till dörren
och började skälla mycket.

Hasses ägare heter Gunilla Klebo.
Hon försökte få Hasse
att sluta skälla.
Men han fortsatte tills Gunilla
släppte ut honom.

– Hasse sprang direkt
till hörnet av min tomt och skällde
mycket mot huset bredvid.
Då såg jag att det brann
i taket på huset, säger Gunilla.

Hon ringde och larmade
räddningstjänsten.

Inne i huset sov en man.
Om inte Hasse hade varnat
kunde det ha gått illa för mannen.
Hasse räddade också huset
från att brinna ner.
Det säger poliserna.

Nu får Hasse priset
årets bragdhund.
Det betyder att han
har gjort en mycket bra sak.

Det är organisationen
Svenska kennelklubben
och företaget Agria
som delar ut priset.

8 SIDOR/TT

30 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 10:25

    VAD FIN!!!😍🥳😊❤

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 10:35

    Så duktigt av ❤️‍🩹🥰😘 Hasse. 🦴

    Svara
  3. anna skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 11:04

    så söt och duktig vove. 🤗

    Svara
  4. Lase skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 13:20

    Han duktig som en man
    😎😎

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar