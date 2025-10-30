Hunden Hasse varnade om brand

Hunden Hasse får ett fint pris.

Han varnade om en brand

och räddade en människa.

Hasse är en cairnterrier.

Han bor i ett hus

i byn Rovgärdet i Dalarna.

En kväll i somras

sprang Hasse plötsligt till dörren

och började skälla mycket.

Hasses ägare heter Gunilla Klebo.

Hon försökte få Hasse

att sluta skälla.

Men han fortsatte tills Gunilla

släppte ut honom.

– Hasse sprang direkt

till hörnet av min tomt och skällde

mycket mot huset bredvid.

Då såg jag att det brann

i taket på huset, säger Gunilla.

Hon ringde och larmade

räddningstjänsten.

Inne i huset sov en man.

Om inte Hasse hade varnat

kunde det ha gått illa för mannen.

Hasse räddade också huset

från att brinna ner.

Det säger poliserna.

Nu får Hasse priset

årets bragdhund.

Det betyder att han

har gjort en mycket bra sak.

Det är organisationen

Svenska kennelklubben

och företaget Agria

som delar ut priset.

8 SIDOR/TT