Sverige

Två poliser undersöker platsen.

Poliser jobbar vid skolan i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Man död i Malmö

En man var ute
och gick med sin hund
i Malmö i onsdags kväll.
Då ska han ha hamnat i bråk
med flera yngre personer.

Poliserna fick sedan
ett larm om en skadad man.
Mannen fick åka ambulans till sjukhus,
men han dog av sina skador.
Han var ungefär 60 år.

Han hittades skadad
nära Stenkulaskolan i Malmö.
Inga fler personer var kvar där
när poliserna kom dit.

Poliserna vet inte ännu
vad som har hänt.
De vill gärna ha
tips från människor
som kan ha sett något.

Poliserna misstänker
att mannen har blivit mördad.
Poliserna har inte tagit fast
de som gjorde det.

8 SIDOR/TT

2 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. Hata måndagar skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 09:36

    😢😢

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 09:47

    UF!!!😮

    Svara
  3. rai skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 09:47

    jag hatar dom som dödar

    Svara
  4. v skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:31

    fy usch man vågar inte gå ut längre.nu får Ulf Kristersson göra något åt brottslingar.!!!nu räcker det

    Svara
  5. Ami skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:16

    Poliserna,poliserna poliserna… Herregud vem har skrivit den här artikeln. Av texten att döma skulle man kunna tro att en 5 klassare försökt sig på en nyhetsartikel.

    Svara
  6. sök deev.is så kan ni spela minecraft gratis skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:36

    stackar man

    Svara
  7. ... skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:55

    Ami denna artikel är skriven på lätt svenska. Vad är ditt problem ¿?

    Svara
  8. Lars skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:59

    Det är skrämmande att man inte ska våga gå ut med sin hund🤬😡😢

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar