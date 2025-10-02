Man död i Malmö

En man var ute

och gick med sin hund

i Malmö i onsdags kväll.

Då ska han ha hamnat i bråk

med flera yngre personer.

Poliserna fick sedan

ett larm om en skadad man.

Mannen fick åka ambulans till sjukhus,

men han dog av sina skador.

Han var ungefär 60 år.

Han hittades skadad

nära Stenkulaskolan i Malmö.

Inga fler personer var kvar där

när poliserna kom dit.

Poliserna vet inte ännu

vad som har hänt.

De vill gärna ha

tips från människor

som kan ha sett något.

Poliserna misstänker

att mannen har blivit mördad.

Poliserna har inte tagit fast

de som gjorde det.

