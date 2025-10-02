Sverige
Poliser jobbar vid skolan i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Man död i Malmö
En man var ute
och gick med sin hund
i Malmö i onsdags kväll.
Då ska han ha hamnat i bråk
med flera yngre personer.
Poliserna fick sedan
ett larm om en skadad man.
Mannen fick åka ambulans till sjukhus,
men han dog av sina skador.
Han var ungefär 60 år.
Han hittades skadad
nära Stenkulaskolan i Malmö.
Inga fler personer var kvar där
när poliserna kom dit.
Poliserna vet inte ännu
vad som har hänt.
De vill gärna ha
tips från människor
som kan ha sett något.
Poliserna misstänker
att mannen har blivit mördad.
Poliserna har inte tagit fast
de som gjorde det.
8 SIDOR/TT
2 oktober 2025
😢😢
UF!!!😮
jag hatar dom som dödar
fy usch man vågar inte gå ut längre.nu får Ulf Kristersson göra något åt brottslingar.!!!nu räcker det
Poliserna,poliserna poliserna… Herregud vem har skrivit den här artikeln. Av texten att döma skulle man kunna tro att en 5 klassare försökt sig på en nyhetsartikel.
stackar man
Ami denna artikel är skriven på lätt svenska. Vad är ditt problem ¿?
Det är skrämmande att man inte ska våga gå ut med sin hund🤬😡😢