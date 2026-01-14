Sverige

En person håller i en bok med mycket text.

En lärare läste ur boken Koranen för att skrämma bort spöken. Det är inte läraren på bilden. Foto: AP/TT

Lärare hotade elever

En kvinnlig lärare
i Malmö måste sluta.
Hon ska ha hotat och
varit elak mot elever.
Eleverna har intellektuell
funktionsnedsättning, IF.

Det skriver tidningen
Sydsvenskan.

Läraren sa bland annat
att elever hade spöken i sig.
Sedan försökte hon
skrämma bort spökena
genom att läsa
ur boken Koranen.

Koranen är muslimernas
heliga bok.

Det finns filmer
som visar vad läraren gjorde.
Filmerna spreds på internet.
Kvinnan blev stoppad
när chefen för Malmös
skolor såg filmerna.

Läraren säger att
hon läste Koranen
för att barnen
skulle bli friska.

14 januari 2026

24 kommentarer
  1. Arash skriver:
    14 januari, 2026 kl. 09:47

    Detta påminner mig om min barndom i Iran, vår lärare gjorde oss alltid rädda för spöken och osynliga varelser baserat på islamisk teologi. 👻

    Svara
  2. ella skriver:
    14 januari, 2026 kl. 09:47

    så fruktansvärt att sånt här händer, starckars barn blev säkert skrämda😥😥😥

    Svara
  3. ella skriver:
    14 januari, 2026 kl. 09:49

    bra att läraren fick sparken, såna lärare behövs INTE. 😪😪😪😭😭

    Svara
  4. Andreas skriver:
    14 januari, 2026 kl. 10:17

    Man får inte hjärntvätta starsckars barn. Läraren borde straffas och aldrig jobba på en skola.tur att detta uppdagades.

    Svara
  5. unkown skriver:
    14 januari, 2026 kl. 10:31

    jag tycker kanske läraren gick lite för intesivt på eleven.

    Svara
  6. MoaToa skriver:
    14 januari, 2026 kl. 10:48

    DAMN💔

    Svara
  7. Elisabeth skriver:
    14 januari, 2026 kl. 11:03

    sånt får inte förekomma på skolorna 😡😡😡

    Svara
  8. Dumskola skriver:
    14 januari, 2026 kl. 11:21

    Människor som ansluter sig till islam måste förbjudas att undervisa. Islam är oförenligt med demokrati, särskilt inom områden som kvinnors rättigheter och friheter. Detta skulle förändra värderingarna för svenska barns framtid.Se på Iran som bränner ner moskéer

    Svara
  9. parvaneh skriver:
    14 januari, 2026 kl. 11:47

    😡😡😡😡😡🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮😡hemskt hur kunde hon göra så???

    Svara
  10. INGEN 67 skriver:
    14 januari, 2026 kl. 11:50

    Jag skulle blivit MIKE TYSON på lärarn

    Svara
  11. Hanna skriver:
    14 januari, 2026 kl. 11:59

    Hemskt hemskt hemskt …….

    Svara
  12. Anderson skriver:
    14 januari, 2026 kl. 12:42

    Ja.
    Det här är invånare i Sverige.
    Lärare.
    Låt oss se vad som händer härnäst.

    Svara
  13. ahmedlina skriver:
    14 januari, 2026 kl. 13:05

    koolt

    Svara
  14. bamse älskaren skriver:
    14 januari, 2026 kl. 13:07

    Spöken bruh vem tror ens på spöken

    Svara
  15. Liv skriver:
    14 januari, 2026 kl. 13:29

    Det är jättedumt😠

    Svara
  16. Ala skriver:
    14 januari, 2026 kl. 13:34

    Man kan inte bota barnen genom att läsa koranen. Denna lärare måste vara hjärntvättad själv

    Svara
  17. pålkagrisen skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:15

    så hemskt
    😢

    Svara
  18. Svenne skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:57

    Blir inte förvånad

    Svara
  19. Albin skriver:
    14 januari, 2026 kl. 15:12

    Hjärntvättad lärare tror att lögner ska bota barn??? Hur tänker man???

    Svara
  20. V skriver:
    14 januari, 2026 kl. 16:38

    Mycket dålig och konstig lära

    Svara
  21. Björn skriver:
    14 januari, 2026 kl. 17:10

    Islam är och kommer aldrig vara förenlig med våra värderingar.

    Svara
  22. Svenne skriver:
    14 januari, 2026 kl. 18:30

    Utvisa hen

    Svara
  23. Jar Jar skriver:
    14 januari, 2026 kl. 19:43

    Vad progressivt

    Svara
  24. . skriver:
    14 januari, 2026 kl. 22:16

    Sverige är Muslim land om tio år Inshallah om gud vill. Islam är bäst. Muslimer jobbar bra i hela EU. Muslim bröder vinner.

    Svara
Fler liknande artiklar