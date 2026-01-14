Lärare hotade elever

En kvinnlig lärare

i Malmö måste sluta.

Hon ska ha hotat och

varit elak mot elever.

Eleverna har intellektuell

funktionsnedsättning, IF.

Det skriver tidningen

Sydsvenskan.

Läraren sa bland annat

att elever hade spöken i sig.

Sedan försökte hon

skrämma bort spökena

genom att läsa

ur boken Koranen.

Koranen är muslimernas

heliga bok.

Det finns filmer

som visar vad läraren gjorde.

Filmerna spreds på internet.

Kvinnan blev stoppad

när chefen för Malmös

skolor såg filmerna.

Läraren säger att

hon läste Koranen

för att barnen

skulle bli friska.

8 SIDOR/TT