En lärare läste ur boken Koranen för att skrämma bort spöken. Det är inte läraren på bilden. Foto: AP/TT
Lärare hotade elever
En kvinnlig lärare
i Malmö måste sluta.
Hon ska ha hotat och
varit elak mot elever.
Eleverna har intellektuell
funktionsnedsättning, IF.
Det skriver tidningen
Sydsvenskan.
Läraren sa bland annat
att elever hade spöken i sig.
Sedan försökte hon
skrämma bort spökena
genom att läsa
ur boken Koranen.
Koranen är muslimernas
heliga bok.
Det finns filmer
som visar vad läraren gjorde.
Filmerna spreds på internet.
Kvinnan blev stoppad
när chefen för Malmös
skolor såg filmerna.
Läraren säger att
hon läste Koranen
för att barnen
skulle bli friska.
8 SIDOR/TT
14 januari 2026
Detta påminner mig om min barndom i Iran, vår lärare gjorde oss alltid rädda för spöken och osynliga varelser baserat på islamisk teologi. 👻
så fruktansvärt att sånt här händer, starckars barn blev säkert skrämda😥😥😥
bra att läraren fick sparken, såna lärare behövs INTE. 😪😪😪😭😭
Man får inte hjärntvätta starsckars barn. Läraren borde straffas och aldrig jobba på en skola.tur att detta uppdagades.
jag tycker kanske läraren gick lite för intesivt på eleven.
DAMN💔
sånt får inte förekomma på skolorna 😡😡😡
Människor som ansluter sig till islam måste förbjudas att undervisa. Islam är oförenligt med demokrati, särskilt inom områden som kvinnors rättigheter och friheter. Detta skulle förändra värderingarna för svenska barns framtid.Se på Iran som bränner ner moskéer
😡😡😡😡😡🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮😡hemskt hur kunde hon göra så???
Jag skulle blivit MIKE TYSON på lärarn
Hemskt hemskt hemskt …….
Ja.
Det här är invånare i Sverige.
Lärare.
Låt oss se vad som händer härnäst.
koolt
Spöken bruh vem tror ens på spöken
Det är jättedumt😠
Man kan inte bota barnen genom att läsa koranen. Denna lärare måste vara hjärntvättad själv
så hemskt
😢
Blir inte förvånad
Hjärntvättad lärare tror att lögner ska bota barn??? Hur tänker man???
Mycket dålig och konstig lära
Islam är och kommer aldrig vara förenlig med våra värderingar.
Utvisa hen
Vad progressivt
Sverige är Muslim land om tio år Inshallah om gud vill. Islam är bäst. Muslimer jobbar bra i hela EU. Muslim bröder vinner.