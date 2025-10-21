Nästa år verkar det

bli en mindre ökning

av hyrorna än vad det

varit de senaste åren.

Nu är det klart

vilka hyror det ska bli

för lägenheter i Järfälla

kommun nära Stockholm.

Där blir hyrorna

1,5 procent högre nästa år.

Det är organisationen

Hyresgästföreningen

som har kommit överens

om det med kommunen.

Det gäller mer än

fem tusen lägenheter.

Tidigare har det blivit klart

med ökade hyror på

2,9 procent i Göteborg.

I Sverige finns det

över en miljon lägenheter

som människor hyr.

Varje år kommer de som

äger husen med lägenheter

överens med Hyresgästföreningen

om nya hyror.

De senaste åren har hyrorna

höjts mycket mer än tidigare.

Tidigare brukade ökningen vara

mellan en och två procent per år.

I år var ökningen 4,7 procent.

Förra året var ökningen 5 procent.

Därför har det blivit

dyrare att bo i lägenheter

som folk hyr.

Men nu hoppas

Hyresgästföreningen

att de nya avtalen från

Järfälla och Göteborg

visar att ökningen för nästa år

inte blir lika stor.

8 SIDOR/TT