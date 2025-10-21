Sverige
Ett hus med lägenheter. Foto: Johan Nilsson/TT
Mindre ökning av hyrorna
Nästa år verkar det
bli en mindre ökning
av hyrorna än vad det
varit de senaste åren.
Nu är det klart
vilka hyror det ska bli
för lägenheter i Järfälla
kommun nära Stockholm.
Där blir hyrorna
1,5 procent högre nästa år.
Det är organisationen
Hyresgästföreningen
som har kommit överens
om det med kommunen.
Det gäller mer än
fem tusen lägenheter.
Tidigare har det blivit klart
med ökade hyror på
2,9 procent i Göteborg.
I Sverige finns det
över en miljon lägenheter
som människor hyr.
Varje år kommer de som
äger husen med lägenheter
överens med Hyresgästföreningen
om nya hyror.
De senaste åren har hyrorna
höjts mycket mer än tidigare.
Tidigare brukade ökningen vara
mellan en och två procent per år.
I år var ökningen 4,7 procent.
Förra året var ökningen 5 procent.
Därför har det blivit
dyrare att bo i lägenheter
som folk hyr.
Men nu hoppas
Hyresgästföreningen
att de nya avtalen från
Järfälla och Göteborg
visar att ökningen för nästa år
inte blir lika stor.
8 SIDOR/TT
21 oktober 2025