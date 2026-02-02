Sverige
Allt fler tvingas lämna sina hem på grund av skulder. Foto: Janerik Henriksson/TT
Fler kan inte betala hyran
Fler människor
har så stora skulder
att de inte har råd
att betala hyra där de bor.
Förra året fick
nästan tre tusen personer
lämna sina hem
på grund av det.
De blev vräkta
av myndigheten Kronofogden.
Över 800 barn
bodde i familjer
som fick lämna sina hem
på grund av skulder
förra året.
Sverige har länge
haft som mål
att inga barn ska tvingas
lämna sina hem
för att föräldrarna har skulder.
Men trots det tvingas fler barn
lämna sina hem.
Gruppen Hyresgästföreningen
är kritiska till det.
De vill att myndigheterna
ska jobba mer för att
minska risken för
att barn tvingas flytta.
De vill också ändra lagarna
för att barnen ska få bättre skydd.
– När barnen inte
blir skyddade så måste
lagarna ändras.
Det säger Marie Linder
som är ledare för
Hyresgästföreningen.
8 SIDOR
2 februari 2026