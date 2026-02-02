Fler kan inte betala hyran

Fler människor

har så stora skulder

att de inte har råd

att betala hyra där de bor.

Förra året fick

nästan tre tusen personer

lämna sina hem

på grund av det.

De blev vräkta

av myndigheten Kronofogden.

Över 800 barn

bodde i familjer

som fick lämna sina hem

på grund av skulder

förra året.

Sverige har länge

haft som mål

att inga barn ska tvingas

lämna sina hem

för att föräldrarna har skulder.

Men trots det tvingas fler barn

lämna sina hem.

Gruppen Hyresgästföreningen

är kritiska till det.

De vill att myndigheterna

ska jobba mer för att

minska risken för

att barn tvingas flytta.

De vill också ändra lagarna

för att barnen ska få bättre skydd.

– När barnen inte

blir skyddade så måste

lagarna ändras.

Det säger Marie Linder

som är ledare för

Hyresgästföreningen.

8 SIDOR