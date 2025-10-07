Paludan slipper fängelse

Politikern Rasmus Paludan

blev dömd till fängelse

av domstolen tingsrätten i Malmö.

Det hände i november förra året.

Paludan hade flera gånger

bränt muslimernas

heliga bok, Koranen.

Han hade sagt elaka saker

om muslimer, araber

och afrikaner, sa tingsrätten.

Han hade gjort brotten

hets mot folkgrupp

och förolämpning.

Tingsrätten dömde honom

till fyra månader i fängelse.

Paludan klagade på domen.

Nu har domstolen hovrätten dömt.

Då slipper Paludan fängelse.

Paludan kritiserade religionen islam,

inte människorna.

Därför är det inte

hets mot folkgrupp,

säger domstolen.

Men domstolen säger också

att Paludan vid ett annat tillfälle

sa saker om folkgrupper

på ett sätt som är ett brott.

Men han döms inte till

fängelse för det.

Han får villkorlig dom.

Paludan ska också betala böter.

