Sverige

Han håller i en bok ocvh ser glad ut.

Rasmus Paludan. Foto: TT

Paludan slipper fängelse

Politikern Rasmus Paludan
blev dömd till fängelse
av domstolen tingsrätten i Malmö.
Det hände i november förra året.

Paludan hade flera gånger
bränt muslimernas
heliga bok, Koranen.

Han hade sagt elaka saker
om muslimer, araber
och afrikaner, sa tingsrätten.

Han hade gjort brotten
hets mot folkgrupp
och förolämpning.
Tingsrätten dömde honom
till fyra månader i fängelse.

Paludan klagade på domen.
Nu har domstolen hovrätten dömt.
Då slipper Paludan fängelse.

Paludan kritiserade religionen islam,
inte människorna.
Därför är det inte
hets mot folkgrupp,
säger domstolen.

Men domstolen säger också
att Paludan vid ett annat tillfälle
sa saker om folkgrupper
på ett sätt som är ett brott.

Men han döms inte till
fängelse för det.
Han får villkorlig dom.
Paludan ska också betala böter.

8 SIDOR/TT

7 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
20 kommentarer
  1. koko skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 10:36

    Bryr mig inte så mycket 😒🔥🤓

    Svara
  2. .. skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 11:17

    Han sa bara vad han tyckte, därför fick han inget straff.

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:31

    Han borde döms till fängelse 😡det är inte yttrandefrihet att vräka ut sig skit om muslimer,afrikaner mm.,bränna koranen 😤. Om någon brände Bibeln, svenska flaggan då hade sd ,folket vrålat !!!! Är det yttrandefrihet? Det finns ju ett skäl till varför nazister görsom dom gör📢det är ju deras syfte

    Svara
  4. bp skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:51

    antagligen så var det inte farligt det han sa hallåa annars hade han fått fängelse.

    Svara
  5. Gurkan skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:59

    Jag tycker personligen inte om han för att han kränker en annan religion. Men man har ju yttrande frihet.Tycker ändå inte det är okej

    Svara
  6. . skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:06

    hallåa svenska flaggan har bränts av demonstranter i flera länder bland annat i Turkiet Indonesien Irak Afghanistan Libanon och Pakistan.

    Svara
  7. lea skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:38

    det är på grund av religioner det är krig. så här det alltid varit. tänk om människor kunde samsas nån gång.

    Svara
  8. Hallåa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:08

    Naturligtvis menade jag tänk om svenska flaggan hade bränns i Sverige,och tnt på en Bibel på öppen gata,är det okej? Därför det handlar om respekt för andra människor📢sedan hade Paludan en bra advokat.pukt slut!!!!

    Svara
  9. Hallåa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:10

    Det Paludan gör är inte en åsikt utan ideologi!! Inga nazister på våra gator!!!!

    Svara
  10. lea skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:33

    hallåa svenska flaggan har bränts av turkarna vid Turkiets ambassad i Stockholm 2023.inte fint att bränna svenska flaggan det är skamligt.

    Svara
  11. ... skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:42

    respekt för Sverige och svenskarna och framförallt för vår vackra flagga!! ingen har rätt att bränna den.

    Svara
  12. Hallåa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 15:38

    Till lea, precis vad jag skrev om då blir det ett himla liv😡men det är yttrandefrihet!!!! Sedan vet du nog lika väl varför det gjordes.punkt slut!!!

    Svara
  13. bp skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 15:41

    det är att ge och ta

    Svara
  14. Andreas skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:14

    håller inte med hallåa.

    Svara
  15. Viola skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:42

    Håller helt med dig hallåa ❤️

    Svara
  16. . skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:44

    vi tycker olika

    Svara
  17. Mikael skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 18:20

    Det är muslimer som är nazister. Dansken uttrycker bara sina åsikter precis som alla gör på 8 sidor. Det är många som tycker illa om islam. Väldigt kränkande religion mot homosexuella och kvinnor. Noll tolerans mot detta i Sverige. Inom islam finns ingen demokrati.

    Svara
  18. Cribba skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 18:24

    Hallåa pratar och då är det yttrandefrihet. Men om någon råkar äga något som han inte gillar, då är det inte yttrandefrihet. Ärligt talat är du inte riktigt klok?

    Svara
  19. Ingalill med vänner och vi är många skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 18:30

    Inga onda muslimer på våra gator. Det är inte dina gator muslim. Det är är Sveriges gator. Om du inte visar respekt för oss får du ingen respekt tillbaka.

    Svara
  20. Moa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 18:31

    Jag anser att folk betalar skatt för att bygga landet, inte för att skydda de som sprider het.

    Svara
