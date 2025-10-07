Sverige
Rasmus Paludan. Foto: TT
Paludan slipper fängelse
Politikern Rasmus Paludan
blev dömd till fängelse
av domstolen tingsrätten i Malmö.
Det hände i november förra året.
Paludan hade flera gånger
bränt muslimernas
heliga bok, Koranen.
Han hade sagt elaka saker
om muslimer, araber
och afrikaner, sa tingsrätten.
Han hade gjort brotten
hets mot folkgrupp
och förolämpning.
Tingsrätten dömde honom
till fyra månader i fängelse.
Paludan klagade på domen.
Nu har domstolen hovrätten dömt.
Då slipper Paludan fängelse.
Paludan kritiserade religionen islam,
inte människorna.
Därför är det inte
hets mot folkgrupp,
säger domstolen.
Men domstolen säger också
att Paludan vid ett annat tillfälle
sa saker om folkgrupper
på ett sätt som är ett brott.
Men han döms inte till
fängelse för det.
Han får villkorlig dom.
Paludan ska också betala böter.
8 SIDOR/TT
7 oktober 2025
Bryr mig inte så mycket 😒🔥🤓
Han sa bara vad han tyckte, därför fick han inget straff.
Han borde döms till fängelse 😡det är inte yttrandefrihet att vräka ut sig skit om muslimer,afrikaner mm.,bränna koranen 😤. Om någon brände Bibeln, svenska flaggan då hade sd ,folket vrålat !!!! Är det yttrandefrihet? Det finns ju ett skäl till varför nazister görsom dom gör📢det är ju deras syfte
antagligen så var det inte farligt det han sa hallåa annars hade han fått fängelse.
Jag tycker personligen inte om han för att han kränker en annan religion. Men man har ju yttrande frihet.Tycker ändå inte det är okej
hallåa svenska flaggan har bränts av demonstranter i flera länder bland annat i Turkiet Indonesien Irak Afghanistan Libanon och Pakistan.
det är på grund av religioner det är krig. så här det alltid varit. tänk om människor kunde samsas nån gång.
Naturligtvis menade jag tänk om svenska flaggan hade bränns i Sverige,och tnt på en Bibel på öppen gata,är det okej? Därför det handlar om respekt för andra människor📢sedan hade Paludan en bra advokat.pukt slut!!!!
Det Paludan gör är inte en åsikt utan ideologi!! Inga nazister på våra gator!!!!
hallåa svenska flaggan har bränts av turkarna vid Turkiets ambassad i Stockholm 2023.inte fint att bränna svenska flaggan det är skamligt.
respekt för Sverige och svenskarna och framförallt för vår vackra flagga!! ingen har rätt att bränna den.
Till lea, precis vad jag skrev om då blir det ett himla liv😡men det är yttrandefrihet!!!! Sedan vet du nog lika väl varför det gjordes.punkt slut!!!
det är att ge och ta
håller inte med hallåa.
Håller helt med dig hallåa ❤️
vi tycker olika
Det är muslimer som är nazister. Dansken uttrycker bara sina åsikter precis som alla gör på 8 sidor. Det är många som tycker illa om islam. Väldigt kränkande religion mot homosexuella och kvinnor. Noll tolerans mot detta i Sverige. Inom islam finns ingen demokrati.
Hallåa pratar och då är det yttrandefrihet. Men om någon råkar äga något som han inte gillar, då är det inte yttrandefrihet. Ärligt talat är du inte riktigt klok?
Inga onda muslimer på våra gator. Det är inte dina gator muslim. Det är är Sveriges gator. Om du inte visar respekt för oss får du ingen respekt tillbaka.
Jag anser att folk betalar skatt för att bygga landet, inte för att skydda de som sprider het.