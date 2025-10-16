Poliser söker hans mördare

I januari blev

Salwan Momika mördad.

Han blev skjuten

till döds i Södertälje.

Salwan Momika

var känd i hela världen.

Flera gånger brände han

islams heliga bok Koranen.

Nu tror poliserna

och åklagaren att de vet

vem som mördade

Salwan Momika.

Åklagaren säger

att det finns bevis

mot en person.

Men de vet inte

var personen är.

Tidningen Expressen

skriver att den misstänkta

mördaren är i Iran.

