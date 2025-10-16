Sverige
Salwan Momika blev mördad i januari år 2025. Foto: Johan Nilsson/TT
Poliser som jobbar efter mordet på Salwan Momika. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Poliser söker hans mördare
I januari blev
Salwan Momika mördad.
Han blev skjuten
till döds i Södertälje.
Salwan Momika
var känd i hela världen.
Flera gånger brände han
islams heliga bok Koranen.
Nu tror poliserna
och åklagaren att de vet
vem som mördade
Salwan Momika.
Åklagaren säger
att det finns bevis
mot en person.
Men de vet inte
var personen är.
Tidningen Expressen
skriver att den misstänkta
mördaren är i Iran.
16 oktober 2025
Mördaren åker fast för eller senare.
UF! Alltså hur kunde sluta detta??? Varför han gjorde sådana kränkningar??? Jag är emot att döda någon-men vi kunde förvänta det! Det var kontors fel-de kunde inte tilåtta att bränna Koran…UF!😔😠
Han ville lära muslimerna om yttrandefrihet..,det är darför han dog.jag är kristen så för mig är han hjälte och kommer alltid att bli.
Han var en riktig man. Han levde som en man och dog som en man. Och en small fry som var dum i huvudet dödade honom.
Ja batman det är sant.
Momika får vi aldrig nånsin glömma han var en riktig man punkt slut.
Han skade muslimer och pga av honom blev mycket orolighet i Sverige. Det spelar ingen roll vilken religion man har. Men man måste ha respekt till andra religion som i Denmark och i Norge.
Vi är först människor och sen är vi olika religion följa re. Men det är också inte bra att döda människor.
Ja Mimi. Hans namn borde skrivas i historia tillsammans med Rasmus Paludan för att de var ju riktiga män.
Nej Markus. Religion är viktigare än livet 🤣🤣🤣🤣
Yttrandefrihet handlar inte om att bränna Koran! Det är kränkning! Jag bränner inte BIBLE! Jag är chockad och besviken hur är alla fientliga mot oss muslimer! Jag trodde att kristna måste älska alla människor på jorden! Vad synd!😮😠
Vad har du fått det ifrån? Älska alla. Alla onda människor hamnar i Helvetet.
Det finns och jag har själv sett det. Jag är ett medium. Bäva alla onda för det är där ni hamnar.