Sverige
Salwan Najem och Salwan Monika brände koraner och sa elaka saker om muslimer. Foto: Johan Nilsson/TT
Najem klagar på sin dom
Salwan Najem blev straffad
efter att han tänt eld
på muslimernas heliga bok Koranen
och sagt elaka saker
om muslimer.
Han gjorde det tillsammans
med en annan person,
Salwan Momika.
Domstolen hovrätten
sa att det var ett brott.
Najem blev straffad för brottet
hets mot folkgrupp.
Najems vän Salwan Momika
blev inte straffad.
Han blev skjuten till döds
innan domen.
Nu klagar Najem på sin dom
till Högsta domstolen.
Han tycker att han har
rätt att prata fritt
och vara kritisk
mot religionen islam.
Najem vill att domstolen
ska undersöka var gränsen går
mellan rätten att prata fritt,
yttrandefrihet, och
brottet hets mot folkgrupp.
Det säger Najems advokat.
Det är inte klart än
om Högsta domstolen kommer
att undersöka domen.
8 SIDOR/TT
9 december 2025
Prata man kan på hövlig sätt-men inte bränna boken!
PS: min man kritiserar också men hemma! Man måste veta var och vad man säger!Muslimerna är hans bröder-de lever tillsammans i ett land! Jag till ex. tycker sitt men älskar sitt hemland som den är-med alla katoliker och Adventister och sådant…Vad gjorde själva boken åt honom?
PPS: i Bakara sura till ex. står.”vem gör god gärning når paradis”! Vem betalar dig kardesim och varför skapar du FITNE? Istället han kan går och gör två grupper sams…Jag tror inte att muslimer i Irak förtjänar detta…!!!!!😔😮
varför vill han göra så jag är muslim och om jag är från Uzbekistan till exempel jag är ju född i Sverige inte Uzbekistan hur kan Salwan najem göra så till Muslimer så här i 2024 med korskvinnan det är inte bra att bränna koranen det är ju elak att göra så till nån 😠💔
Brottet hets mot oskylda folk är vi att inte tolererar att alls.
vem är najem
Muslimer och is är nästan lika mycket makt dom är inte friheten och driver på folk
Jag tycker att den här handlingen var väldigt dålig.
…
om det är straffbart varför fick dom tillstånd från polisen??