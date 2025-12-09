Sverige

Två män står på en gata. En filmar, den andra pratar i en megafon.

Salwan Najem och Salwan Monika brände koraner och sa elaka saker om muslimer. Foto: Johan Nilsson/TT

Najem klagar på sin dom

Salwan Najem blev straffad
efter att han tänt eld
på muslimernas heliga bok Koranen
och sagt elaka saker
om muslimer.

Han gjorde det tillsammans
med en annan person,
Salwan Momika.

Domstolen hovrätten
sa att det var ett brott.
Najem blev straffad för brottet
hets mot folkgrupp.

Najems vän Salwan Momika
blev inte straffad.
Han blev skjuten till döds
innan domen.

Nu klagar Najem på sin dom
till Högsta domstolen.
Han tycker att han har
rätt att prata fritt
och vara kritisk
mot religionen islam.

Najem vill att domstolen
ska undersöka var gränsen går
mellan rätten att prata fritt,
yttrandefrihet, och
brottet hets mot folkgrupp.

Det säger Najems advokat.

Det är inte klart än
om Högsta domstolen kommer
att undersöka domen.

8 SIDOR/TT

9 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 december, 2025 kl. 09:59

    Prata man kan på hövlig sätt-men inte bränna boken!

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 december, 2025 kl. 10:06

    PS: min man kritiserar också men hemma! Man måste veta var och vad man säger!Muslimerna är hans bröder-de lever tillsammans i ett land! Jag till ex. tycker sitt men älskar sitt hemland som den är-med alla katoliker och Adventister och sådant…Vad gjorde själva boken åt honom?

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 december, 2025 kl. 10:10

    PPS: i Bakara sura till ex. står.”vem gör god gärning når paradis”! Vem betalar dig kardesim och varför skapar du FITNE? Istället han kan går och gör två grupper sams…Jag tror inte att muslimer i Irak förtjänar detta…!!!!!😔😮

    Svara
  4. Erik skriver:
    9 december, 2025 kl. 10:17

    varför vill han göra så jag är muslim och om jag är från Uzbekistan till exempel jag är ju född i Sverige inte Uzbekistan hur kan Salwan najem göra så till Muslimer så här i 2024 med korskvinnan det är inte bra att bränna koranen det är ju elak att göra så till nån 😠💔

    Svara
  5. Väl kallt skriver:
    9 december, 2025 kl. 10:30

    Brottet hets mot oskylda folk är vi att inte tolererar att alls.

    Svara
  6. LABOBO67 skriver:
    9 december, 2025 kl. 10:35

    vem är najem

    Svara
  7. sigge69 skriver:
    9 december, 2025 kl. 11:55

    Muslimer och is är nästan lika mycket makt dom är inte friheten och driver på folk

    Svara
  8. L skriver:
    9 december, 2025 kl. 11:56

    Jag tycker att den här handlingen var väldigt dålig.

    Svara
  9. Crow skriver:
    9 december, 2025 kl. 11:58

    Svara
  10. v skriver:
    9 december, 2025 kl. 13:16

    om det är straffbart varför fick dom tillstånd från polisen??

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar