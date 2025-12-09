Najem klagar på sin dom

Salwan Najem blev straffad

efter att han tänt eld

på muslimernas heliga bok Koranen

och sagt elaka saker

om muslimer.

Han gjorde det tillsammans

med en annan person,

Salwan Momika.

Domstolen hovrätten

sa att det var ett brott.

Najem blev straffad för brottet

hets mot folkgrupp.

Najems vän Salwan Momika

blev inte straffad.

Han blev skjuten till döds

innan domen.

Nu klagar Najem på sin dom

till Högsta domstolen.

Han tycker att han har

rätt att prata fritt

och vara kritisk

mot religionen islam.

Najem vill att domstolen

ska undersöka var gränsen går

mellan rätten att prata fritt,

yttrandefrihet, och

brottet hets mot folkgrupp.

Det säger Najems advokat.

Det är inte klart än

om Högsta domstolen kommer

att undersöka domen.

8 SIDOR/TT