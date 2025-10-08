SD är störst på internet

Vilka personer, företag

eller organisationer i Sverige

har mest makt på internet?

Det tar undersökningen

Mediebarometern

reda på varje år.

Sverigedemokraterna, SD,

är det största partiet

på internet i år.

Det var de förra året också.

Men jämfört med undersökningen

från år 2021 har de blivit mindre.

I stället har två nya partier

blivit mer populära.

Det är Alternativ för Sverige

och Medborgerlig samling.

Kändisarna Joakim och Jonna Lundell

har mycket makt på på internet.

Deras filmer är mer populära

än filmer från till exempel

Aftonbladet och SVT.

På sajten Youtube är

gruppen JLC störst.

De gör humor.

Programledaren

Mauri Hermundsson

är störst i appen Tiktok.

Hans konto heter

Mustigamauri.

Organisationen Medieakademien

har gjort undersökningen.

