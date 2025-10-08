Sverige

    Sverigedemokraterna är det största partiet på internet. Foto: Johan Nilsson/TT

    Joakim och Jonna Lundell är populära på internet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

    Lucas Simonsson, Carl Déman och Jonas Fagerström är gruppen JLC. Foto: Claudio Bresciani/TT

    Mauri Hermundsson är populär på Tiktok. Foto: Pontus Lundahl/TT

SD är störst på internet

Vilka personer, företag
eller organisationer i Sverige
har mest makt på internet?
Det tar undersökningen
Mediebarometern
reda på varje år.

Sverigedemokraterna, SD,
är det största partiet
på internet i år.
Det var de förra året också.

Men jämfört med undersökningen
från år 2021 har de blivit mindre.
I stället har två nya partier
blivit mer populära.
Det är Alternativ för Sverige
och Medborgerlig samling.

Kändisarna Joakim och Jonna Lundell
har mycket makt på på internet.
Deras filmer är mer populära
än filmer från till exempel
Aftonbladet och SVT.

På sajten Youtube är
gruppen JLC störst.
De gör humor.

Programledaren
Mauri Hermundsson
är störst i appen Tiktok.
Hans konto heter
Mustigamauri.

Organisationen Medieakademien
har gjort undersökningen.

8 SIDOR/TT

8 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. V skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 10:44

    Super nyhet

    Svara
  2. ... skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 12:43

    Mycket bra parti tycker jag.

    Svara
  3. Nikko skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 14:20

    SD har mest 🧌 på Internet

    Svara
  4. .. skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 15:12

    Jag kommer att rösta på SD tycker att dom har bra program inför valet.

    Svara
