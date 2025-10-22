Ukraina vill köpa svenska flygplan

Ukraina vill köpa

flygplan av Sverige.

Det är stridsflygplanen

Jas Gripen.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

På onsdagen var han

i Sverige och träffade

statsminister Ulf Kristersson.

Allt är inte helt bestämt än.

Men länderna har skrivit

ett avtal om

att Ukraina vill köpa

flygplanen i framtiden.

– Det här är början

på en lång resa.

Men den tar oss ett steg

närmare en stor affär

för Saab och Sverige.

Det säger statsminister

Ulf Kristersson.

Zelenskyj vill att

Ukraina köper mellan

100 och 150 flygplan.

Om avtalet blir av

kan de första flygplanen

bli klara om tre år,

säger Kristersson.

Nu ska Ukraina prata

med fler länder i Europa

om hur de kan betala

för flygplanen.

På torsdag är det

ett stort möte i EU

med Europeiska rådet.

Zelenskyj hoppas att

de på mötet ska låta

Ukraina få använda

ryska pengar som

finns på banker i Europa.

Det är pengar som

som länderna i Europa

har stoppat som straff

för att Ryssland krigar i Ukraina.

– Ukraina vill inte ha krig.

Alla vet det.

Det är ett krig

som Ryssland startat,

säger Zelenskyj.

8 SIDOR/TT