Sverige
Ukrainas ledare Zelenskyj med statsminister Ulf Kristersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ukraina vill köpa svenska flygplan
Ukraina vill köpa
flygplan av Sverige.
Det är stridsflygplanen
Jas Gripen.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
På onsdagen var han
i Sverige och träffade
statsminister Ulf Kristersson.
Allt är inte helt bestämt än.
Men länderna har skrivit
ett avtal om
att Ukraina vill köpa
flygplanen i framtiden.
– Det här är början
på en lång resa.
Men den tar oss ett steg
närmare en stor affär
för Saab och Sverige.
Det säger statsminister
Ulf Kristersson.
Zelenskyj vill att
Ukraina köper mellan
100 och 150 flygplan.
Om avtalet blir av
kan de första flygplanen
bli klara om tre år,
säger Kristersson.
Nu ska Ukraina prata
med fler länder i Europa
om hur de kan betala
för flygplanen.
På torsdag är det
ett stort möte i EU
med Europeiska rådet.
Zelenskyj hoppas att
de på mötet ska låta
Ukraina få använda
ryska pengar som
finns på banker i Europa.
Det är pengar som
som länderna i Europa
har stoppat som straff
för att Ryssland krigar i Ukraina.
– Ukraina vill inte ha krig.
Alla vet det.
Det är ett krig
som Ryssland startat,
säger Zelenskyj.
8 SIDOR/TT
22 oktober 2025
Om och när Ukraina köper de planer, kan då Saab fortsätta och tillverka bilar och bilmodeller i framtiden igen med de pengar de får? Eller bara plan?
Jättebra det är bra för Sverige