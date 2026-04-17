Sverige

Kungen och Zelenskyj framför militärer, flaggor och blommor.

Kung Carl Gustaf träffar Ukrainas ledare Zelenskyj. Foto: H Montgomery/TT

Kungen är i Ukraina

Sveriges kung
Carl XVI Gustaf
är i landet Ukraina.
Där har han träffat
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Kungen har rest tillsammans
med ministern
Maria Malmer Stenergard
i den svenska regeringen.

Första mötet med Zelenskyj
var i staden Lviv
i västra Ukraina.

Där lämnade kungen blommor
vid en plats med gravar
för soldater som har dött i kriget
mot Ryssland.

– I Sverige stöttar vi
med hela våra hjärtan
Ukrainas modiga folk
och soldaterna.

Det sa kungen under mötet.

Kungen ska också träffa
fler människor och besöka
andra platser i Ukraina.

8 SIDOR/TT

17 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. . skriver:
    17 april, 2026 kl. 15:29

    fint av kungen att besöka Ukraina. 🤗🤗

    Svara
  2. Santa’s little helper skriver:
    17 april, 2026 kl. 15:41

    Modigt av Sveriges kung!

    Svara
  3. Maja skriver:
    17 april, 2026 kl. 22:09

    Ukraina är bäst. Zelenskyy, varför tar du på dig vanliga kläder?

    Svara
  4. KK skriver:
    17 april, 2026 kl. 22:50

    Nej inte hela Sverige. Jag är med Putin och med Ryssland från hela mitt hjärta.

    Svara
  5. E skriver:
    17 april, 2026 kl. 22:51

    Kungen kan stanna i Ukraina, där passar han bäst.

    Svara
  6. 676767676767676767676767677676767767676767767676776767676767677676767676776 skriver:
    18 april, 2026 kl. 12:57

    Varför i Ukraina ? Varför inte i Kina?

    Svara
  7. Vadym skriver:
    19 april, 2026 kl. 00:15

    Stort tack, Ers Majestät

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

