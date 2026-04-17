Sverige
Kung Carl Gustaf träffar Ukrainas ledare Zelenskyj. Foto: H Montgomery/TT
Kungen är i Ukraina
Sveriges kung
Carl XVI Gustaf
är i landet Ukraina.
Där har han träffat
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Kungen har rest tillsammans
med ministern
Maria Malmer Stenergard
i den svenska regeringen.
Första mötet med Zelenskyj
var i staden Lviv
i västra Ukraina.
Där lämnade kungen blommor
vid en plats med gravar
för soldater som har dött i kriget
mot Ryssland.
– I Sverige stöttar vi
med hela våra hjärtan
Ukrainas modiga folk
och soldaterna.
Det sa kungen under mötet.
Kungen ska också träffa
fler människor och besöka
andra platser i Ukraina.
8 SIDOR/TT
17 april 2026
fint av kungen att besöka Ukraina. 🤗🤗
Modigt av Sveriges kung!
Ukraina är bäst. Zelenskyy, varför tar du på dig vanliga kläder?
Nej inte hela Sverige. Jag är med Putin och med Ryssland från hela mitt hjärta.
Kungen kan stanna i Ukraina, där passar han bäst.
Varför i Ukraina ? Varför inte i Kina?
Stort tack, Ers Majestät