Kungen är i Ukraina

Sveriges kung

Carl XVI Gustaf

är i landet Ukraina.

Där har han träffat

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Kungen har rest tillsammans

med ministern

Maria Malmer Stenergard

i den svenska regeringen.

Första mötet med Zelenskyj

var i staden Lviv

i västra Ukraina.

Där lämnade kungen blommor

vid en plats med gravar

för soldater som har dött i kriget

mot Ryssland.

– I Sverige stöttar vi

med hela våra hjärtan

Ukrainas modiga folk

och soldaterna.

Det sa kungen under mötet.

Kungen ska också träffa

fler människor och besöka

andra platser i Ukraina.

