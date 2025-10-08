Sverige
Elever i anpassade gymnasieskolor har varit med om våld. Det visar en undersökning. Foto: Viktoria Bank/TT
Unga med IF är med om våld
Många unga personer
med intellektuella
funktionsnedsättningar, IF,
har varit med om våld.
Särskilt vanligt är att
andra unga har tvingat den
som har IF att ha sex.
Det är våldtäkt.
Det är också vanligt att unga
mobbar den som har IF.
Det visar en ny undersökning.
Nästan 100 ungdomar som går
i anpassade gymnasieskolor
har svarat på frågor.
Över hälften säger att de
har varit med om våld.
En ung person med IF
som lever med en vuxen
som själv har det svårt
har mycket större risk
att vara med om våld.
Det visar undersökningen.
Eleven Assia går i anpassad
gymnasieskola.
Hennes skola har inte varit
med i undersökningen.
Men hon tycker att det är bra
att det har gjorts en undersökning.
– Det är väldigt bra
att våra röster också blir hörda.
Det säger hon till
Sveriges Radios program Ekot.
SARAH GREEN/8 SIDOR
Undersökningen
Stiftelsen Allmänna Barnhusetoch World Childhood Foundationhar gjort undersökningen.
- Det är första gången i Sverige
som ungdomar med intellektuell
funktionsnedsättning själva
fått berätta om våld.
- 96 elever i anpassad gymnasieskola
har varit med i undersökningen.
- Lite över hälften säger
att de har varit med om våld.
- Sexuellt våld är särskilt vanligt.
- Nu hoppas de som
har gjort undersökningen
att de snart kan göra
en större undersökning.
8 oktober 2025
vad är if
Hej Dari!
IF står för intellektuell funktionsnedsättning.
/Hälsningar 8 Sidor