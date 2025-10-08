Sverige

Skåp i en korridor på en skola.

Elever i anpassade gymnasieskolor har varit med om våld. Det visar en undersökning. Foto: Viktoria Bank/TT

Unga med IF är med om våld 

Många unga personer
med intellektuella
funktionsnedsättningar, IF,
har varit med om våld.

Särskilt vanligt är att
andra unga har tvingat den
som har IF att ha sex.
Det är våldtäkt.

Det är också vanligt att unga
mobbar den som har IF.
Det visar en ny undersökning.

Nästan 100 ungdomar som går
i anpassade gymnasieskolor
har svarat på frågor.
Över hälften säger att de
har varit med om våld.

En ung person med IF
som lever med en vuxen
som själv har det svårt
har mycket större risk
att vara med om våld.
Det visar undersökningen.

Eleven Assia går i anpassad
gymnasieskola.
Hennes skola har inte varit
med i undersökningen.

Men hon tycker att det är bra
att det har gjorts en undersökning.

– Det är väldigt bra
att våra röster också blir hörda.

Det säger hon till
Sveriges Radios program Ekot.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Undersökningen

  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
    och World Childhood Foundation
    har gjort undersökningen.
  • Det är första gången i Sverige
    som ungdomar med intellektuell
    funktionsnedsättning själva
    fått berätta om våld.
  • 96 elever i anpassad gymnasieskola
    har varit med i undersökningen.
  • Lite över hälften säger
    att de har varit med om våld.
  • Sexuellt våld är särskilt vanligt.
  • Nu hoppas de som
    har gjort undersökningen
    att de snart kan göra
    en större undersökning.

8 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. dari skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 11:02

    vad är if

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 oktober, 2025 kl. 11:05

      Hej Dari!
      IF står för intellektuell funktionsnedsättning.
      /Hälsningar 8 Sidor

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar