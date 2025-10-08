Unga med IF är med om våld 

Många unga personer

med intellektuella

funktionsnedsättningar, IF,

har varit med om våld.

Särskilt vanligt är att

andra unga har tvingat den

som har IF att ha sex.

Det är våldtäkt.

Det är också vanligt att unga

mobbar den som har IF.

Det visar en ny undersökning.

Nästan 100 ungdomar som går

i anpassade gymnasieskolor

har svarat på frågor.

Över hälften säger att de

har varit med om våld.

En ung person med IF

som lever med en vuxen

som själv har det svårt

har mycket större risk

att vara med om våld.

Det visar undersökningen.

Eleven Assia går i anpassad

gymnasieskola.

Hennes skola har inte varit

med i undersökningen.

Men hon tycker att det är bra

att det har gjorts en undersökning.

– Det är väldigt bra

att våra röster också blir hörda.

Det säger hon till

Sveriges Radios program Ekot.

SARAH GREEN/8 SIDOR