Sverige
En sal i en domstol. Foto: Johan Nilsson/TT
Flera frias för sexbrott
Flera personer döms för
att ha lurat personer med
intellektuella funktionsmedsättningar, IF.
Men de frias för misstänkta
våldtäkter på internet.
Två män och en kvinna
låtsades att de var
kära i olika personer.
Några av personerna hade IF.
Männen och kvinnan lurade
sedan dem på mycket pengar.
Nu har domstolen
Värmlands tingsrätt
dömt männen och kvinnan
för brottet bedrägeri.
Tre andra personer
blir också dömda
för att ha använt
en del av pengarna.
Flera av de dömda
var också misstänkta
för andra brott.
De hade letat upp
personer med IF på internet.
Sedan hade de fått dem
att göra olika sexuella saker
på sig själva.
Det säger åklagaren.
Men ingen av de misstänkta
blir dömda för de brotten.
Åklagaren har inte bevisat
att personerna med IF
gjorde sakerna mot sin vilja.
Det säger domstolen.
Organisationen FUB jobbar
med rättigheter för personer
med intellektuella funktionsnedsättningar.
– Det här är en dålig
och märklig dom.
Det säger FUBs ledare Anders Lago.
– Personer med IF
har en högre risk
att utsättas för våld
och sexuella övergrepp,
säger Anders Lago.
ANTON ANDERSSON
28 januari 2026