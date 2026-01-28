Flera frias för sexbrott

Flera personer döms för

att ha lurat personer med

intellektuella funktionsmedsättningar, IF.

Men de frias för misstänkta

våldtäkter på internet.

Två män och en kvinna

låtsades att de var

kära i olika personer.

Några av personerna hade IF.

Männen och kvinnan lurade

sedan dem på mycket pengar.

Nu har domstolen

Värmlands tingsrätt

dömt männen och kvinnan

för brottet bedrägeri.

Tre andra personer

blir också dömda

för att ha använt

en del av pengarna.

Flera av de dömda

var också misstänkta

för andra brott.

De hade letat upp

personer med IF på internet.

Sedan hade de fått dem

att göra olika sexuella saker

på sig själva.

Det säger åklagaren.

Men ingen av de misstänkta

blir dömda för de brotten.

Åklagaren har inte bevisat

att personerna med IF

gjorde sakerna mot sin vilja.

Det säger domstolen.

Organisationen FUB jobbar

med rättigheter för personer

med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Det här är en dålig

och märklig dom.

Det säger FUBs ledare Anders Lago.

– Personer med IF

har en högre risk

att utsättas för våld

och sexuella övergrepp,

säger Anders Lago.

ANTON ANDERSSON