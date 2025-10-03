Sverige

En person håller i ett parably. Det blåser.

Det finns risk för kraftiga vindar i helgen. Foto: Johan Nilsson/TT

Varning för kraftiga vindar

Stormen Amy kommer
till Sverige i helgen.
Nu varnar myndigheten SMHI
för kraftiga vindar.

Det kommer att blåsa
i stora delar av Sverige.
Kraftigast vindar blir det
i Västra Götalands län
och norr om länet.
Där gäller SMHIs varning
från klockan 06.00 till 14.00
på lördag den 4 oktober.

Träd kan falla ned
på vägarna.
Grenar kan flyga runt
i luften.
Studsmattor och
möbler i trädgården
kan också blåsa bort.
Därför är det bra
att låsa fast dem.
Det säger SMHI.

Det finns också risk
för mycket regn.

Även i fjällen i Härjedalen
och Jämtland kommer det
att blåsa mycket.

Där gäller SMHIs varning
från och med i dag, fredag,
klockan 18.00 till
i morgon klockan 15.00.

8 SIDOR/TT

3 oktober 2025

