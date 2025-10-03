Sverige
Det finns risk för kraftiga vindar i helgen. Foto: Johan Nilsson/TT
Varning för kraftiga vindar
Stormen Amy kommer
till Sverige i helgen.
Nu varnar myndigheten SMHI
för kraftiga vindar.
Det kommer att blåsa
i stora delar av Sverige.
Kraftigast vindar blir det
i Västra Götalands län
och norr om länet.
Där gäller SMHIs varning
från klockan 06.00 till 14.00
på lördag den 4 oktober.
Träd kan falla ned
på vägarna.
Grenar kan flyga runt
i luften.
Studsmattor och
möbler i trädgården
kan också blåsa bort.
Därför är det bra
att låsa fast dem.
Det säger SMHI.
Det finns också risk
för mycket regn.
Även i fjällen i Härjedalen
och Jämtland kommer det
att blåsa mycket.
Där gäller SMHIs varning
från och med i dag, fredag,
klockan 18.00 till
i morgon klockan 15.00.
8 SIDOR/TT
3 oktober 2025
Ska jag ta en promenad i skogen så får jag göra det strax. Imorgon är det stor risk att få ett träd över sig.