Varning för kraftiga vindar

Stormen Amy kommer

till Sverige i helgen.

Nu varnar myndigheten SMHI

för kraftiga vindar.

Det kommer att blåsa

i stora delar av Sverige.

Kraftigast vindar blir det

i Västra Götalands län

och norr om länet.

Där gäller SMHIs varning

från klockan 06.00 till 14.00

på lördag den 4 oktober.

Träd kan falla ned

på vägarna.

Grenar kan flyga runt

i luften.

Studsmattor och

möbler i trädgården

kan också blåsa bort.

Därför är det bra

att låsa fast dem.

Det säger SMHI.

Det finns också risk

för mycket regn.

Även i fjällen i Härjedalen

och Jämtland kommer det

att blåsa mycket.

Där gäller SMHIs varning

från och med i dag, fredag,

klockan 18.00 till

i morgon klockan 15.00.

8 SIDOR/TT