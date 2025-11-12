Sverige
Vatten från kranen kan smaka olika. Foto: Lars Schröder/TT
Älvsbyn har godast vatten
Vatten från kran smakar
lite olika på olika platser i Sverige.
Nu har det varit en tävling
om vilken kommun
som har godast vatten.
En jury med experter
fick smaka på vatten
från 80 kommuner.
De tyckte till exempel
att Södertäljes vatten
smakar lite som frukten lime.
Men bäst vatten finns
i Älvsbyn i Norrbotten.
Det vattnet vann tävlingen.
– Älvsbyns vatten är
lika gott att dricka
i kåsa som i kristallglas,
säger juryn.
Vindelns kommun kom
tvåa i tävlingen.
Jönköping blev trea.
Det är organisationen
Svenskt vatten som
ordnar tävlingen.
Det här är sjätte gången
de gör det.
8 SIDOR/TT
Tävlingen Sveriges bästa kranvatten
80 kommuner var med i tävlingen.
20 av dem gick till final.
De här kommunerna var i final
- Älvsbyn
- Nacka
- Ovanåker
- Södertälje
- Stockholm
- Boden
- Umeå
- Vindeln
- Sundsvall
- Härnösand
- Mora
- Malung
- Hagfors
- Eda
- Svenljunga
- Jönköping
- Laholm
- Hylte
- Hässleholm
- Varberg
12 november 2025
