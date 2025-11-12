Älvsbyn har godast vatten

Vatten från kran smakar

lite olika på olika platser i Sverige.

Nu har det varit en tävling

om vilken kommun

som har godast vatten.

En jury med experter

fick smaka på vatten

från 80 kommuner.

De tyckte till exempel

att Södertäljes vatten

smakar lite som frukten lime.

Men bäst vatten finns

i Älvsbyn i Norrbotten.

Det vattnet vann tävlingen.

– Älvsbyns vatten är

lika gott att dricka

i kåsa som i kristallglas,

säger juryn.

Vindelns kommun kom

tvåa i tävlingen.

Jönköping blev trea.

Det är organisationen

Svenskt vatten som

ordnar tävlingen.

Det här är sjätte gången

de gör det.

8 SIDOR/TT

