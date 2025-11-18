Sverige

En burk med ansjovis.

Ansjovis. Foto: Johan Nilsson/TT

Brist på ansjovis

Det kan bli brist
på fisken ansjovis till jul.

Det kommer att finnas
ansjovis att köpa.
Men inte lika mycket
som vanligt.

Det säger företaget Orkla foods
som säljer mycket av fisken.

Ansjovis kommer
från fisken skarpsill.
Förra året fångades
färre sådana fiskar.

Den som inte får tag på
ansjovis till jul
kan köpa en liknande fisk.

Det går att köpa
sillfiléer i stället.
De är kryddade
och smakar som ansjovis.
Det säger Orkla foods.

8 SIDOR/TT

18 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. . skriver:
    18 november, 2025 kl. 09:54

    jag har köpt förra månaden några burkar ,de måste man ha i Janssons frestelse så klart.😍

    Svara
