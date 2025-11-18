Brist på ansjovis

Det kan bli brist

på fisken ansjovis till jul.

Det kommer att finnas

ansjovis att köpa.

Men inte lika mycket

som vanligt.

Det säger företaget Orkla foods

som säljer mycket av fisken.

Ansjovis kommer

från fisken skarpsill.

Förra året fångades

färre sådana fiskar.

Den som inte får tag på

ansjovis till jul

kan köpa en liknande fisk.

Det går att köpa

sillfiléer i stället.

De är kryddade

och smakar som ansjovis.

Det säger Orkla foods.

8 SIDOR/TT