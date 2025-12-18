Sverige
Caroline Skaghammar har gjort huset för bin. Det huset vann två priser. Foto: Viktoria Garvare
Barnen på förskolan Baltazar på Södermalm i Stockholm vann i gruppen av hus gjorda av barn. Foto: Viktoria Garvare
Sandra Myrnäs har gjort huset som vann i gruppen där experter och bagare tävlade. Foto: Viktoria Garvare
Årets finaste hus
Museet Arkdes i Stockholm
har haft en tävling
för hus av pepparkakor.
151 hus tävlade
i tre olika grupper.
Alla hus skulle
handla om kärlek.
Nu är det klart
vilka hus som vann.
Det är både en jury
och folk som har röstat.
Ett hus för bin
vinner två priser.
Folk gav det mest röster.
Juryn tyckte också
att det var det finaste huset
av de hus som är gjorda
av vanliga människor.
Ett hus med många färger
vann i gruppen där barn
upp till tolv år var med.
Ett hus med hjärtan
vann i gruppen där experter,
bagare och andra tävlade.
Husen går att se på museet
till den 11 januari.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
18 december 2025
Grattis till dessa duktiga barn
ja
😍🥰💜
HEJ HEJ HEJ HEJ BRA JOBBAT O GRATTIS TILL BARNET!
🥳🥳🥳🥳