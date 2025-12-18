Sverige

  • bikupa

    Caroline Skaghammar har gjort huset för bin. Det huset vann två priser. Foto: Viktoria Garvare

  • barnhus

    Barnen på förskolan Baltazar på Södermalm i Stockholm vann i gruppen av hus gjorda av barn. Foto: Viktoria Garvare

  • bagarhus

    Sandra Myrnäs har gjort huset som vann i gruppen där experter och bagare tävlade. Foto: Viktoria Garvare

Årets finaste hus

Museet Arkdes i Stockholm
har haft en tävling
för hus av pepparkakor.

151 hus tävlade
i tre olika grupper.
Alla hus skulle
handla om kärlek.

Nu är det klart
vilka hus som vann.
Det är både en jury
och folk som har röstat.

Ett hus för bin
vinner två priser.
Folk gav det mest röster.

Juryn tyckte också
att det var det finaste huset
av de hus som är gjorda
av vanliga människor.

Ett hus med många färger
vann i gruppen där barn
upp till tolv år var med.

Ett hus med hjärtan
vann i gruppen där experter,
bagare och andra tävlade.

Husen går att se på museet
till den 11 januari.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

18 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. ... skriver:
    18 december, 2025 kl. 10:19

    Grattis till dessa duktiga barn

    Svara
  2. Timmy skriver:
    18 december, 2025 kl. 10:22

    ja

    Svara
  3. MILENA skriver:
    18 december, 2025 kl. 10:44

    😍🥰💜

    Svara
  4. Alan skriver:
    18 december, 2025 kl. 11:27

    HEJ HEJ HEJ HEJ BRA JOBBAT O GRATTIS TILL BARNET!
    🥳🥳🥳🥳

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar