Årets finaste hus

Museet Arkdes i Stockholm

har haft en tävling

för hus av pepparkakor.

151 hus tävlade

i tre olika grupper.

Alla hus skulle

handla om kärlek.

Nu är det klart

vilka hus som vann.

Det är både en jury

och folk som har röstat.

Ett hus för bin

vinner två priser.

Folk gav det mest röster.

Juryn tyckte också

att det var det finaste huset

av de hus som är gjorda

av vanliga människor.

Ett hus med många färger

vann i gruppen där barn

upp till tolv år var med.

Ett hus med hjärtan

vann i gruppen där experter,

bagare och andra tävlade.

Husen går att se på museet

till den 11 januari.

