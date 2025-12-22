Här får familjer hämta paket

Allt fler människor

är fattiga i Sverige.

Det visar siffror

från myndigheten SCB.

Fattiga familjer har

ofta inte råd med

nya kläder eller

aktiviteter åt barnen.

Barn i sådan familjer

kan känna sig ensamma.

Organisationen Stadsmissionen

har en butik för julklappar

i Stockholm.

Dit får fattiga familjer

komma och hämta julklappar.

Familjerna får hämta

tre julklappar per barn.

– Mina barn kommer

att bli glada.

Det säger en kvinna

som hämtar paket

åt sina barn.

Företag eller vanliga människor

har skänkt julklapparna.

Stadsmissionen brukar vara känt

för second hand.

Men alla julklappar är nya

i butiken i Stockholm.

– Det ska kännas som

att det här är en ny grej

till bara mig.

Det säger Emmelie Lund

som ordnar utdelning

av julklappar.

Ungefär 700 tusen svenskar

var fattiga år 2024.

Det visar siffrorna från SCB.

