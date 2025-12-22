Sverige

En person har hittat ett paket i en hylla.

Varje halvtimme får tolv familjer hämta julklappar i Stadsmissions butik i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Här får familjer hämta paket

Allt fler människor
är fattiga i Sverige.
Det visar siffror
från myndigheten SCB.

Fattiga familjer har
ofta inte råd med
nya kläder eller
aktiviteter åt barnen.

Barn i sådan familjer
kan känna sig ensamma.

Organisationen Stadsmissionen
har en butik för julklappar
i Stockholm.
Dit får fattiga familjer
komma och hämta julklappar.

Familjerna får hämta
tre julklappar per barn.

– Mina barn kommer
att bli glada.

Det säger en kvinna
som hämtar paket
åt sina barn.

Företag eller vanliga människor
har skänkt julklapparna.
Stadsmissionen brukar vara känt
för second hand.
Men alla julklappar är nya
i butiken i Stockholm.

– Det ska kännas som
att det här är en ny grej
till bara mig.

Det säger Emmelie Lund
som ordnar utdelning
av julklappar.

Ungefär 700 tusen svenskar
var fattiga år 2024.
Det visar siffrorna från SCB.

8 SIDOR

22 december 2025

