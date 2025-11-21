Sverige

Två poliser och en polisbil står på en snöig gata.

Poliser vid området Annelund i Malmö där något exploderade. Foto: Johan Nilsson/TT

Explosion i Malmö

Det exploderade vid ett hus
med lägenheter i Malmö i natt.
Det var i området Annelund.

Poliserna tror att någon
kastade en handgranat
mot porten på huset.

Ingen person blev skadad.
Men entrén
och fönster på huset
blev skadade.

Poliserna stoppade folk från
att går nära platsen.
Grannar var tvungna
att stanna inne i sina hem.

Polisernas experter på bomber
undersökte platsen.

Poliserna har inte sagt
något om varför
någon gjorde den senaste
sprängningen i Malmö.

8 SIDOR/TT

166 sprängningar i år

  • Under år 2025 har det varit
    minst 166 sprängningar i Sverige.
    Det skriver SVT.
  • De flesta har hänt
    i Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • I Malmö har det varit
    minst 23 sprängningar
    under år 2025.
  • Poliserna säger att brotten
    ofta har med gäng
    med brottslingar att göra.

21 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. Amanda Adam skriver:
    21 november, 2025 kl. 09:35

    Var jag med. Adam älskar miggggg Amanda slay

    Svara
  2. Ahmed skriver:
    21 november, 2025 kl. 09:48

    oj det är inte bra men det var inte jag

    Svara
  3. v skriver:
    21 november, 2025 kl. 10:07

    i förigår var det i värnamo kommun också sprängningar som tur kom ingen till skada. varför spränger dom ???varför förstöra ???😡😡😡😡

    Svara
  4. frida lundgren skriver:
    21 november, 2025 kl. 10:25

    ni måste ju se till att nästan hela malmö vet 💔

    Svara
  5. mystick skriver:
    21 november, 2025 kl. 10:42

    det va inte bara i annelund deva också i gymnasticgatan

    Svara
  6. Amanda ( jag älskar Adam) skriver:
    21 november, 2025 kl. 11:23

    HEJ

    Svara
  7. Besviken om sprängignar skriver:
    21 november, 2025 kl. 12:16

    Jag är besviken att personer gör sånt här 😤(alltså sprängningen)

    Svara
  8. Alfred Pilander skriver:
    21 november, 2025 kl. 12:23

    Detta är helt sjukt, hur lyckas man ens att spränga en port

    Svara
