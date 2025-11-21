Explosion i Malmö

Det exploderade vid ett hus

med lägenheter i Malmö i natt.

Det var i området Annelund.

Poliserna tror att någon

kastade en handgranat

mot porten på huset.

Ingen person blev skadad.

Men entrén

och fönster på huset

blev skadade.

Poliserna stoppade folk från

att går nära platsen.

Grannar var tvungna

att stanna inne i sina hem.

Polisernas experter på bomber

undersökte platsen.

Poliserna har inte sagt

något om varför

någon gjorde den senaste

sprängningen i Malmö.

8 SIDOR/TT