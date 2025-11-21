Sverige
Poliser vid området Annelund i Malmö där något exploderade. Foto: Johan Nilsson/TT
Explosion i Malmö
Det exploderade vid ett hus
med lägenheter i Malmö i natt.
Det var i området Annelund.
Poliserna tror att någon
kastade en handgranat
mot porten på huset.
Ingen person blev skadad.
Men entrén
och fönster på huset
blev skadade.
Poliserna stoppade folk från
att går nära platsen.
Grannar var tvungna
att stanna inne i sina hem.
Polisernas experter på bomber
undersökte platsen.
Poliserna har inte sagt
något om varför
någon gjorde den senaste
sprängningen i Malmö.
8 SIDOR/TT
166 sprängningar i år
- Under år 2025 har det varit
minst 166 sprängningar i Sverige.
Det skriver SVT.
- De flesta har hänt
i Stockholm, Göteborg och Malmö.
- I Malmö har det varit
minst 23 sprängningar
under år 2025.
- Poliserna säger att brotten
ofta har med gäng
med brottslingar att göra.
21 november 2025
