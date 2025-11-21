Sverige

En man står utanför sin bil. Det är mörkt och det snöar.

Flera bilar fastnade i snön utanför Landskrona i Skåne på torsdagens kväll. Foto: Johan Nilsson/TT

Flera olyckor i Skåne

Det kom mer snö i södra Sverige
än vad experter hade trott.

I området runt Kalmar
och i södra Sverige
kom det upp emot
50 centimeter snö.

I Skåne hände flera  olyckor
på vägarna  under kvällen
och natten till fredag.
Men ingen blev allvarligt skadad.

Människor som körde bil
satt fast i trafiken i timmar
på en del vägar.
Nu är vägarna öppna igen.

Under natten till fredag
lugnade sig snön.

– I dag blir en kall
och vacker dag.

Det säger Max Schildt
som är expert på väder
på myndigheten SMHI.

8 SIDOR/TT

21 november 2025

