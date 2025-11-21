Flera olyckor i Skåne

Det kom mer snö i södra Sverige

än vad experter hade trott.

I området runt Kalmar

och i södra Sverige

kom det upp emot

50 centimeter snö.

I Skåne hände flera olyckor

på vägarna under kvällen

och natten till fredag.

Men ingen blev allvarligt skadad.

Människor som körde bil

satt fast i trafiken i timmar

på en del vägar.

Nu är vägarna öppna igen.

Under natten till fredag

lugnade sig snön.

– I dag blir en kall

och vacker dag.

Det säger Max Schildt

som är expert på väder

på myndigheten SMHI.

8 SIDOR/TT