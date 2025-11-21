Sverige
Flera bilar fastnade i snön utanför Landskrona i Skåne på torsdagens kväll. Foto: Johan Nilsson/TT
Flera olyckor i Skåne
Det kom mer snö i södra Sverige
än vad experter hade trott.
I området runt Kalmar
och i södra Sverige
kom det upp emot
50 centimeter snö.
I Skåne hände flera
olyckor
på vägarna under kvällen
och natten till fredag.
Men ingen blev allvarligt skadad.
Människor som körde bil
satt fast i trafiken i timmar
på en del vägar.
Nu är vägarna öppna igen.
Under natten till fredag
lugnade sig snön.
– I dag blir en kall
och vacker dag.
Det säger Max Schildt
som är expert på väder
på myndigheten SMHI.
8 SIDOR/TT
21 november 2025
