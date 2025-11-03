Sverige
En gammal person med ett larm på armen. Larmet går till hemtjänsten. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hemtjänst missade larm
Tolv gamla människor dog
för att de fått fel eller ingen hjälp
av hemtjänsten förra året.
En person larmade sju gånger
utan att få hjälp.
En annan person
som fick en stroke
fick vänta i flera timmar.
Det visar en undersökning
som SVT har gjort.
De som jobbar i hemtjänsten
blir mycket oftare skadade
och sjuka av jobbet
jämfört med andra.
Det visar en undersökning
från myndigheten
Arbetsmiljöverket.
Lars Rahm är chef på myndigheten Ivo.
De undersöker vården
och hemtjänsten i Sverige.
Han säger att det troligen
är många fler gamla
som inte får rätt hjälp.
Men allt blir inte anmält.
Han tycker också
SVTs undersökning visar
hur svårt och stressigt
personalen i hemtjänsten
har det på jobbet.
Och att de inte räcker till.
8 SIDOR/TT
Vad tänker du om nyheten?
Skriv gärna en kommentar.
Vad är hemtjänst?
- Hemtjänst är när gamla
eller sjuka personer
får särskild hjälp i sitt hem.
- Personalen från hemtjänsten
hjälper till med olika saker.
Det kan vara att ordna mat,
städa, diska och
att hjälpa personer att duscha.
- En del gamla som bor ensamma
har ett larm med en knapp
runt handen eller halsen.
Där kan de trycka
om de behöver hjälp snabbt
från hemtjänsten.
3 november 2025
Vad synd att höra det verkligen!😰
alla borde ju få den hjälp dom behöver 😔😊
men såklart ska ju hemtjänsten också kunna må bra 😢😍
jag tror att hemtjänsten behöver mer personal så det blir mindre stressigt och bättre hjälp ❤🧡💛💚💙💜
Håller med aya
Det är allvarligt!!!😮
Det är alvaligt
Ett bra jobb men tungt arbete , stress och mindre lön.
Inte snääällt ellr något!!
håller med itsmeposk
jag har prumenerat på dig Itsmeposk omg omg!!!!!!!
Min farmor hade en sådan knapp men alltså inget hände henne hon lever fineeeeeeee
Det är inte snällt!😟
Tycker synd om henne, håller med om att alla ska få hjälpen dem behöver
I dagens Sverige kan man inte förvänta sig något annat.vem bryr sig ?om oss gamla?? Ingen.!
Jag upplevde att hemtjänsten eller vårdhem inte arbetar mycket noga, precis och kommer i tid. Man måste vänta många timmar och ringa många.
Det är politiker som ska ta ansvaret. De har tagit bort lärm personalen och usk har inte tid att svara larmet
Håller helt med Ali 👍
Vad synd att höra mig de gamla människor och bor i hemtjänsten. Det är svårt och stressigt mycket.
Håller med Ali det är politikernas fel,dom bryr sig bara om sina feta löner.gamla människor är inte så populära tyvärr. Men politiker blir också gamla dax att fundera på sin framtid.
Jättebra på om att göra
Hej! Jag tycker synd om dom som jobbar i hemtjänsten och på äldreboende. Dom går ju bokstavligen på knäna. Det är för mycket nedskärningar inom vården och hemtjänsten. 🤔👎
näe, så synd jag tycker verkligen det jag blir verkligen ledsen inombords😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
tid finns på äldreboenden om all personal ska börja göra det de ska,istället för att dricka kaffe och babbla.
Är det barn som kommenterar här? LOL Skrattar rakt ut? Vad är det som är roligt?
En del är latmaskar och gör inte det de ska. Så fungerar det överallt. Personalen räcker till. Vet många som vill jobba inom hemtjänsten. Beror på andra saker att de inte får den vård de bör få. Min mor har berättat mycket om detta.
ja Barbro det är sant det du skriver. finns latmaskar både på äldreboenden och hemtjänsten. men det finns några som verkligen jobbar på.
och varför finns det inga vikarier???ja det kan jag berätta ,så fort det kommer vikarier så utnyttjas dessa till dusch städ och disk .tyvärr men det är sanning jag har sett så mycket av detta på mitt arbete.
Dusch, städ och disk är också jobb. Vad menar du? Uttnyttjas?
håller med en som vet.jag vill aldrig jobba som vikarie.
inte alla som passar att jobba inom äldreomsorgen tyvärr.
Vad gör regeringen åt detta!!! Ingenting 😡 . Dags att ni tar ert ansvar och gör ert jobb!!!! Vänsterpartiet är det enda partiet som ryter ifrån,och vill utsätta en Haverikommissionen 👍 Tack och ni har min röst som alltid 🤩😍🥰
Du som inte vill jobba som vikarie. Ett tips, återvandringsbidrag.
ALLA KOMER ATT DÄ SÅ VARFÄR NI ORILIGA😎
Hej!
Det stämmer verkligen. Jag har själv arbetat inom hemtjänsten och vet hur stressigt det kan vara. Jag slutade på grund av den höga belastningen, och det gör ont i hjärtat att tänka på alla äldre som drabbas. Vi måste komma ihåg att se dem, tänka på dem och ge dem den hjälp och omsorg de förtjänar.”
Vissa förstår inte vad betyder hemtjänsten därför händer sådana händelser de som är sängliggande och larmar varannan timma de måste flytta till boende de kräver mycket hjälp och där har de personal alltid omkring sig. Det blir jättestressig för personalen.
Hallåa Du jobbar inte själv. Du sitter här hela dagarna under olika alias. Och har mage att kritisera samhället.