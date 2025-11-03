Hemtjänst missade larm

Tolv gamla människor dog

för att de fått fel eller ingen hjälp

av hemtjänsten förra året.

En person larmade sju gånger

utan att få hjälp.

En annan person

som fick en stroke

fick vänta i flera timmar.

Det visar en undersökning

som SVT har gjort.

De som jobbar i hemtjänsten

blir mycket oftare skadade

och sjuka av jobbet

jämfört med andra.

Det visar en undersökning

från myndigheten

Arbetsmiljöverket.

Lars Rahm är chef på myndigheten Ivo.

De undersöker vården

och hemtjänsten i Sverige.

Han säger att det troligen

är många fler gamla

som inte får rätt hjälp.

Men allt blir inte anmält.

Han tycker också

SVTs undersökning visar

hur svårt och stressigt

personalen i hemtjänsten

har det på jobbet.

Och att de inte räcker till.

8 SIDOR/TT

