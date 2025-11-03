Sverige

Ett armband med en knapp på runt en handled.

En gammal person med ett larm på armen. Larmet går till hemtjänsten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hemtjänst missade larm

Tolv gamla människor dog
för att de fått fel eller ingen hjälp
av hemtjänsten förra året.

En person larmade sju gånger
utan att få hjälp.
En annan person
som fick en stroke
fick vänta i flera timmar.

Det visar en undersökning
som SVT har gjort.

De som jobbar i hemtjänsten
blir mycket oftare skadade
och sjuka av jobbet
jämfört med andra.
Det visar en undersökning
från myndigheten
Arbetsmiljöverket.

Lars Rahm är chef på myndigheten Ivo.
De undersöker vården
och hemtjänsten i Sverige.

Han säger att det troligen
är många fler gamla
som inte får rätt hjälp.
Men allt blir inte anmält.

Han tycker också
SVTs undersökning visar
hur svårt och stressigt
personalen i hemtjänsten
har det på jobbet.
Och att de inte räcker till.

8 SIDOR/TT

Vad tänker du om nyheten?
Skriv gärna en kommentar.

Vad är hemtjänst?

  • Hemtjänst är när gamla
    eller sjuka personer
    får särskild hjälp i sitt hem.
  • Personalen från hemtjänsten
    hjälper till med olika saker.
    Det kan vara att ordna mat,
    städa, diska och
    att hjälpa personer att duscha.
  • En del gamla som bor ensamma
    har ett larm med en knapp
    runt handen eller halsen.
    Där kan de trycka
    om de behöver hjälp snabbt
    från hemtjänsten.
Kvinnan har rött huckle på huvudet. Personalens hand håller i en kopp. En gammal kvinna som får hjälp i hemmet. Foto: NTB/TT

3 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
35 kommentarer
  1. Aya Carole skriver:
    3 november, 2025 kl. 09:44

    Vad synd att höra det verkligen!😰

    Svara
  2. LOL skriver:
    3 november, 2025 kl. 09:46

    alla borde ju få den hjälp dom behöver 😔😊
    men såklart ska ju hemtjänsten också kunna må bra 😢😍
    jag tror att hemtjänsten behöver mer personal så det blir mindre stressigt och bättre hjälp ❤🧡💛💚💙💜

    Svara
  3. Andreas skriver:
    3 november, 2025 kl. 09:48

    Håller med aya

    Svara
  4. MILENA skriver:
    3 november, 2025 kl. 09:50

    Det är allvarligt!!!😮

    Svara
  5. Bella skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:07

    Det är alvaligt

    Svara
  6. Ss skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:14

    Ett bra jobb men tungt arbete , stress och mindre lön.

    Svara
  7. prenumerrera på ItsMePosk skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:18

    Inte snääällt ellr något!!

    Svara
  8. Itspotato skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:19

    håller med itsmeposk

    Svara
  9. hej skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:24

    jag har prumenerat på dig Itsmeposk omg omg!!!!!!!

    Svara
  10. Ling ling skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:29

    Min farmor hade en sådan knapp men alltså inget hände henne hon lever fineeeeeeee

    Svara
  11. Rael skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:41

    Det är inte snällt!😟

    Svara
  12. LOL skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:49

    Tycker synd om henne, håller med om att alla ska få hjälpen dem behöver

    Svara
  13. Maj skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:52

    I dagens Sverige kan man inte förvänta sig något annat.vem bryr sig ?om oss gamla?? Ingen.!

    Svara
  14. Ben skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:56

    Jag upplevde att hemtjänsten eller vårdhem inte arbetar mycket noga, precis och kommer i tid. Man måste vänta många timmar och ringa många.

    Svara
  15. Ali skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:35

    Det är politiker som ska ta ansvaret. De har tagit bort lärm personalen och usk har inte tid att svara larmet

    Svara
  16. Hallåa skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:41

    Håller helt med Ali 👍

    Svara
  17. S V skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:47

    Vad synd att höra mig de gamla människor och bor i hemtjänsten. Det är svårt och stressigt mycket.

    Svara
  18. Nany skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:50

    Håller med Ali det är politikernas fel,dom bryr sig bara om sina feta löner.gamla människor är inte så populära tyvärr. Men politiker blir också gamla dax att fundera på sin framtid.

    Svara
  19. Wictor freundt skriver:
    3 november, 2025 kl. 13:12

    Jättebra på om att göra

    Svara
  20. Sture Jonsson skriver:
    3 november, 2025 kl. 13:56

    Hej! Jag tycker synd om dom som jobbar i hemtjänsten och på äldreboende. Dom går ju bokstavligen på knäna. Det är för mycket nedskärningar inom vården och hemtjänsten. 🤔👎

    Svara
  21. Unnamed skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:16

    näe, så synd jag tycker verkligen det jag blir verkligen ledsen inombords😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  22. från en som vet skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:17

    tid finns på äldreboenden om all personal ska börja göra det de ska,istället för att dricka kaffe och babbla.

    Svara
  23. Anonym skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:18

    Är det barn som kommenterar här? LOL Skrattar rakt ut? Vad är det som är roligt?

    Svara
  24. Barbro skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:22

    En del är latmaskar och gör inte det de ska. Så fungerar det överallt. Personalen räcker till. Vet många som vill jobba inom hemtjänsten. Beror på andra saker att de inte får den vård de bör få. Min mor har berättat mycket om detta.

    Svara
  25. från en som vet skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:26

    ja Barbro det är sant det du skriver. finns latmaskar både på äldreboenden och hemtjänsten. men det finns några som verkligen jobbar på.

    Svara
  26. från en som vet skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:45

    och varför finns det inga vikarier???ja det kan jag berätta ,så fort det kommer vikarier så utnyttjas dessa till dusch städ och disk .tyvärr men det är sanning jag har sett så mycket av detta på mitt arbete.

    Svara
  27. Barbro skriver:
    3 november, 2025 kl. 15:01

    Dusch, städ och disk är också jobb. Vad menar du? Uttnyttjas?

    Svara
  28. mimi skriver:
    3 november, 2025 kl. 15:15

    håller med en som vet.jag vill aldrig jobba som vikarie.

    Svara
  29. Anton skriver:
    3 november, 2025 kl. 15:50

    inte alla som passar att jobba inom äldreomsorgen tyvärr.

    Svara
  30. Hallåa skriver:
    3 november, 2025 kl. 16:21

    Vad gör regeringen åt detta!!! Ingenting 😡 . Dags att ni tar ert ansvar och gör ert jobb!!!! Vänsterpartiet är det enda partiet som ryter ifrån,och vill utsätta en Haverikommissionen 👍 Tack och ni har min röst som alltid 🤩😍🥰

    Svara
  31. En som bara vill väl skriver:
    3 november, 2025 kl. 16:27

    Du som inte vill jobba som vikarie. Ett tips, återvandringsbidrag.

    Svara
  32. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY skriver:
    3 november, 2025 kl. 17:34

    ALLA KOMER ATT DÄ SÅ VARFÄR NI ORILIGA😎

    Svara
  33. Shirin skriver:
    3 november, 2025 kl. 17:46

    Hej!
    Det stämmer verkligen. Jag har själv arbetat inom hemtjänsten och vet hur stressigt det kan vara. Jag slutade på grund av den höga belastningen, och det gör ont i hjärtat att tänka på alla äldre som drabbas. Vi måste komma ihåg att se dem, tänka på dem och ge dem den hjälp och omsorg de förtjänar.”

    Svara
  34. Anonym skriver:
    3 november, 2025 kl. 17:48

    Vissa förstår inte vad betyder hemtjänsten därför händer sådana händelser de som är sängliggande och larmar varannan timma de måste flytta till boende de kräver mycket hjälp och där har de personal alltid omkring sig. Det blir jättestressig för personalen.

    Svara
  35. Viking skriver:
    3 november, 2025 kl. 17:55

    Hallåa Du jobbar inte själv. Du sitter här hela dagarna under olika alias. Och har mage att kritisera samhället.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

