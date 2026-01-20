Sverige

Sexbrott i hemtjänsten

En man som jobbar
med att hjälpa gamla människor
i hemtjänsten i Uppsala
är misstänkt för sexbrott.

En gammal person
som mannen jobbat hos
har berättat om det som hänt
för andra i hemtjänsten.

Kommunen har nu
stoppat mannen från att jobba
medan de undersöker
det som hänt.

De har också anmält
det till myndigheten IVO,
Inspektionen för vård och omsorg.

Uppsala kommun
har tidigare haft problem
med sexbrott i hemtjänsten.

År 2024 blev det känt
att flera personer i hemtjänsten
gjort sexbrott mot gamla.

Det är inte klart
om Uppsala kommun
är klar med sin undersökning
om det nya brottet.
Det inte heller klart
om mannen är anmäld
till poliserna.

8 SIDOR/TT

  • Uppsala kommun
    har tidigare haft problem
    med sexbrott i hemtjänsten.
  • År 2024 blev det känt
    att flera personer som
    jobbade i hemtjänsten
    gjort sexbrott mot gamla kvinnor
    som de skulle hjälpa.
  • En man i hemtjänsten
    våldtog flera kvinnor.
    Han blev senare straffad
    med åtta års fängelse.
  • Politikerna som jobbade
    i kommunens grupp för gamla
    fick mycket kritik för det som hände.
    Alla slutade sedan i gruppen.
  • Det var Upsala nya tidning
    som först berättade
    om sexbrotten i hemtjänsten.
  • Efter det kom det nyheter
    från andra platser i Sverige
    där det också varit sexbrott
    mot gamla i hemtjänsten.

20 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Lilly skriver:
    20 januari, 2026 kl. 19:17

    så vidrigt att göra sånt mot gamla kvinnor. jag kommer att välja bort manliga vårdare.😡😡😡😡🤢🤢🤢

    Svara
