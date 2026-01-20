En man som jobbar

med att hjälpa gamla människor

i hemtjänsten i Uppsala

är misstänkt för sexbrott.

En gammal person

som mannen jobbat hos

har berättat om det som hänt

för andra i hemtjänsten.

Kommunen har nu

stoppat mannen från att jobba

medan de undersöker

det som hänt.

De har också anmält

det till myndigheten IVO,

Inspektionen för vård och omsorg.

Uppsala kommun

har tidigare haft problem

med sexbrott i hemtjänsten.

År 2024 blev det känt

att flera personer i hemtjänsten

gjort sexbrott mot gamla.

Det är inte klart

om Uppsala kommun

är klar med sin undersökning

om det nya brottet.

Det inte heller klart

om mannen är anmäld

till poliserna.

