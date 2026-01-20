Sverige
Sexbrott i hemtjänsten
En man som jobbar
med att hjälpa gamla människor
i hemtjänsten i Uppsala
är misstänkt för sexbrott.
En gammal person
som mannen jobbat hos
har berättat om det som hänt
för andra i hemtjänsten.
Kommunen har nu
stoppat mannen från att jobba
medan de undersöker
det som hänt.
De har också anmält
det till myndigheten IVO,
Inspektionen för vård och omsorg.
Uppsala kommun
har tidigare haft problem
med sexbrott i hemtjänsten.
År 2024 blev det känt
att flera personer i hemtjänsten
gjort sexbrott mot gamla.
Det är inte klart
om Uppsala kommun
är klar med sin undersökning
om det nya brottet.
Det inte heller klart
om mannen är anmäld
till poliserna.
