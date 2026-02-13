Sverige
Kassar med mat kommer hem till dörren när du beställer mat på internet. Foto: TT
Gamla måste handla på internet
Personal som jobbar med
att hjälpa gamla i hemmet
har slutat handla mat åt dem
i vanliga affärer.
I stället måste de gamla
beställa maten på en dator.
Så är det i minst
120 kommuner i Sverige.
Det säger Sveriges Radio.
Det kan vara svårt
för gamla personer
att beställa mat på internet
även om de får hjälp.
Det blir också dyrare.
De gamla måste betala extra
för att få maten hem till dörren.
Det kan bli flera tusen kronor
per år.
Sveriges Radio har pratat med
en gammal man i Värmland.
Han gillar inte det nya sättet
att handla på.
Mannen har svårt att se.
Han blev mycket stressad
av att försöka handla på internet.
Nu handlar en vän mat
till honom i en affär i stället.
Det nya sättet att handla
beror på att många kommuner
inte har tillräckligt med personal.
Det säger en chef på en kommun
till radion.
En annan kommun säger att det är
bra att personalen slipper
bära hem tunga kassar med mat.
Och att de gamla får mer frihet
med det nya sättet att handla.
De kan välja bland mer mat.
Personal som hjälper gamla
i hemmet jobbar med hemtjänst.
8 SIDOR
Vad tycker du?
Skriv gärna en kommentar.
13 februari 2026
Håller helt med. Här i bromölla tar dom 36 kr extra för att handla på ica.
Lyckligtvis har jag en vän som handlar till mig.😎
Alltså den orden ”måste” stör mig! Någon kanske klarar inte handla på internet-någon har inte internet…gudegud…nån granne kan hjälpa dem! Vilket dum samhälle…UF
Jag kan inte handla över internet, eftersom de som säljer så kräver att man har mobilt bank-ID, vilket jag saknar. jag saknar också Swish och andra tekniska moderniteter.
Det är hemskt att läsa att samhället bryr sig inte längre om sina gamla människor, om de inte kan beställa mat på internet, eftersom de klarar det inte ( för gammalt, sjuk, ser inte,..) får de inte mat? många har ingen familj eller vänner som kan hjälpa till. 😠Vårt går det svenska samhället??
många är fattiga pensionärer att skinnna dom på mer pengar känns inte bra. jag är 67 år och jag klarar knappt att beställa mat på Internet. tur att man är frisk så man kan gå och handla själv.
Nämen❤
Det går åt helvete JIN! Gudegud-vi har ett affär här som är verkligen svindyrt…ett små affär finns lite bort också-min man köper allt i stan…alla har inte internet och om de har inte egna barn så de kan inte lämna bankid till någon de känner inte…och hur de gamla kan handla nu när det är is ute…synd om dem!😔
Är neautral😃