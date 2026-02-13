Gamla måste handla på internet

Personal som jobbar med

att hjälpa gamla i hemmet

har slutat handla mat åt dem

i vanliga affärer.

I stället måste de gamla

beställa maten på en dator.

Så är det i minst

120 kommuner i Sverige.

Det säger Sveriges Radio.

Det kan vara svårt

för gamla personer

att beställa mat på internet

även om de får hjälp.

Det blir också dyrare.

De gamla måste betala extra

för att få maten hem till dörren.

Det kan bli flera tusen kronor

per år.

Sveriges Radio har pratat med

en gammal man i Värmland.

Han gillar inte det nya sättet

att handla på.

Mannen har svårt att se.

Han blev mycket stressad

av att försöka handla på internet.

Nu handlar en vän mat

till honom i en affär i stället.

Det nya sättet att handla

beror på att många kommuner

inte har tillräckligt med personal.

Det säger en chef på en kommun

till radion.

En annan kommun säger att det är

bra att personalen slipper

bära hem tunga kassar med mat.

Och att de gamla får mer frihet

med det nya sättet att handla.

De kan välja bland mer mat.

Personal som hjälper gamla

i hemmet jobbar med hemtjänst.

