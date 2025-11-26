Sverige

Hon står med medalj om halsen. Hon håller i medaljen och i ett rött gosedjur. Hon är glad.

Nicolina Pernheim Goodrich vann brons i judo i Paralympics. Foto: Christine Olsson/TT

Hon kämpar för att få hjälp

Nicolina Pernheim Goodrich
tävlar i judo.
Förra året vann hon
brons i Paralympics.
Nicolina är blind
och kan inte se.

Därför behöver hon hjälp
av en ledsagare
för att livet ska fungera.

En ledsagare är en person
som hjälper den som har
en funktionsnedsättning
att göra saker utanför hemmet.
Lagen LSS gör att vissa
kan få hjälp av ledsagare.

Men efter Paralympics
sa kommunen nej till
att hon skulle få hjälp.
Hon visste inte om hon skulle kunna
fortsätta träna och tävla.

– Det är jättekonstigt.
Jag är fortfarande lika blind.
Jag är väldigt ledsen,
säger Nicolina Pernheim Goodrich.

Hon klagade på kommunens beslut.
Men två domstolar har sagt nej.
De tycker att kommunens beslut är rätt.

Nicolina har ändå fått lite hjälp
genom en lag som kallas Sol.
Men allt har blivit svårare.

– Jag måste stanna i Göteborg
om jag vill ha hjälp, säger hon.

Nu har hon klagat till domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen.
Organisationen Synskadades
riksförbund, SRF, hjälper henne.

Organisationen hjälper
också flera andra att klaga
på beslut.

Kommuner och domstolar
säger ofta nej till att människor
som inte ser får ledsagning
genom lagen LSS.
SRF tycker att det är fel.
De vill ha en ny lag om ledsagning.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Lagen LSS och ledsagning

  • År 1994 kom lagen LSS.
  • LSS står för lagen om stöd och service
    till vissa funktionshindrade.
  • LSS ska se till att barn och vuxna
    med funktionsnedsättningar
    kan leva på ett bra sätt.
  • Det är kommunerna
    och ibland Försäkringskassan
    som bestämmer om hjälpen.
  • Ledsagare är personer som
    ska hjälpa personer med
    funktionsnedsättningar
    att kunna göra saker
    utanför hemmet.
  • Tidigare fick många människor med synskada
    ledsagning genom lagen LSS.
    Nu blir det ofta nej.
De går bredvid varandra, Nicolina har en vit käpp. Mikaela Barrera Birath är ledsagare och tränare till Nicolina Pernheim Goodrich. Foto: TT

26 november 2025

1 kommentar
  1. Andreas skriver:
    26 november, 2025 kl. 10:28

    detta är ju hemskt klart att hon ska ha en ledsagare. fy skäms på er som bestämmer. 😡😡😡😡

    Svara
