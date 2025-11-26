Hon kämpar för att få hjälp

Nicolina Pernheim Goodrich

tävlar i judo.

Förra året vann hon

brons i Paralympics.

Nicolina är blind

och kan inte se.

Därför behöver hon hjälp

av en ledsagare

för att livet ska fungera.

En ledsagare är en person

som hjälper den som har

en funktionsnedsättning

att göra saker utanför hemmet.

Lagen LSS gör att vissa

kan få hjälp av ledsagare.

Men efter Paralympics

sa kommunen nej till

att hon skulle få hjälp.

Hon visste inte om hon skulle kunna

fortsätta träna och tävla.

– Det är jättekonstigt.

Jag är fortfarande lika blind.

Jag är väldigt ledsen,

säger Nicolina Pernheim Goodrich.

Hon klagade på kommunens beslut.

Men två domstolar har sagt nej.

De tycker att kommunens beslut är rätt.

Nicolina har ändå fått lite hjälp

genom en lag som kallas Sol.

Men allt har blivit svårare.

– Jag måste stanna i Göteborg

om jag vill ha hjälp, säger hon.

Nu har hon klagat till domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen.

Organisationen Synskadades

riksförbund, SRF, hjälper henne.

Organisationen hjälper

också flera andra att klaga

på beslut.

Kommuner och domstolar

säger ofta nej till att människor

som inte ser får ledsagning

genom lagen LSS.

SRF tycker att det är fel.

De vill ha en ny lag om ledsagning.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR