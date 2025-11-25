Sverige
Greta Thunberg protesterade i Italien. Foto: Spada/LaPresse/AP/TT
Italien stoppade Thunberg
Greta Thunberg fortsätter
att protestera för klimatet
och mot Israels krig i Gaza.
I helgen var hon i Italien.
Men nu har Italien
förbjudit Greta Thunberg
att komma till staden Venedig.
Det var efter att hon varit med
i en stor protest i Venedig.
Greta Thunberg
och flera andra personer
hällde ut grön färg i vattnet i Venedig.
De stod på den kända Rialtobron.
Det är den äldsta bron
som går över
en av Venedigs kanaler.
Färgen var inte skadlig
för miljön.
Gruppen Extinction Rebellion
säger att de gjorde protesten.
Thunberg var en av ledarna.
Poliser i Italien
stoppade gruppen
och tog fast bland annat
Greta Thunberg.
Efter protesten förbjöd
poliserna Thunberg
från att komma till Venedig
i 48 timmar.
Gruppen Extinction Rebellion
- Extinction Rebellion är
en grupp människor.
De är mycket oroliga
för klimatet och naturen.
- De vill stoppa allvarliga
ändringar i klimatet.
- De vill att regeringar i världen
ska säga sanningen
om hur allvarlig krisen
med klimatet är.
- De vill också att politiker
i världen ska göra mer
och jobba snabbare
för att minska utsläppen
som gör klimatet varmare.
- Gruppen ordnar protester.
Till exempel sitter de på gator
och stoppar trafik
för att få uppmärksamhet.
- De säger att de ska göra protester
som är fredliga och utan våld.
- Extinction Rebellion finns
i många länder, också i Sverige.
UF Greta…jag berömmer dig men det är bättre om du ge din tid till dina föräldrar…😔🥰
Respekt till Greta 🫶 och Rebellion, tack för ert arbete 🥰😍🤩ni är ett stort föredöme!!!!
jag VET att greta bryr sig väldigt mycket om naturen och klimatet och oroar sig för det….. men jag är inte så säker på om folk ens LYSSNAR och BRYR sig om protester längre…. de blir bara trötta och arresterar de istället </3 och jag undrar varför folk hatar att bry sig om miljön :0
Protestera, men förstör inte något och hindra inte trafik. Det är dåligt. Gör något bra istället, det visar att ni vill förändra till det bättre.