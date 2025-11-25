Italien stoppade Thunberg

Greta Thunberg fortsätter

att protestera för klimatet

och mot Israels krig i Gaza.

I helgen var hon i Italien.

Men nu har Italien

förbjudit Greta Thunberg

att komma till staden Venedig.

Det var efter att hon varit med

i en stor protest i Venedig.

Greta Thunberg

och flera andra personer

hällde ut grön färg i vattnet i Venedig.

De stod på den kända Rialtobron.

Det är den äldsta bron

som går över

en av Venedigs kanaler.

Färgen var inte skadlig

för miljön.

Gruppen Extinction Rebellion

säger att de gjorde protesten.

Thunberg var en av ledarna.

Poliser i Italien

stoppade gruppen

och tog fast bland annat

Greta Thunberg.

Efter protesten förbjöd

poliserna Thunberg

från att komma till Venedig

i 48 timmar.

