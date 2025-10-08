70 tusen mejl om Greta

Greta Thunberg har

suttit i fängelse i Israel

de senaste dagarna.

Det har märkts på

svenska myndigheten UD,

Utrikesdepartementet.

Myndigheten har fått

70 tusen mejl

och många samtal om det.

UD hjälper människor från Sverige

som får problem i andra länder.

Många av mejlen handlade om

att Greta och gruppen

hon reste med behövde hjälp.

Ministern Maria Malmer Stenergard

säger att Greta och

andra svenskar i gruppen

har fått hjälp av Sverige.

Det skriver hon i ett meddelande.

Malmer Stenergard är också kritisk

mot att gruppen reste mot Gaza.

Regeringens råd är

att folk inte ska åka dit.

Det blir också svårare

för andra svenskar

som får problem i andra länder

att få hjälp

när så många ringer till UD

för att be om hjälp till Gretas grupp.

Det skriver Malmer Stenergard.

Greta Thunberg är nu

tillbaka i Sverige igen.

8 SIDOR/TT