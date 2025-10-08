Sverige
Maria Malmer Stenergard är minister i Sveriges regering. Foto: Viktoria Bank/TT
70 tusen mejl om Greta
Greta Thunberg har
suttit i fängelse i Israel
de senaste dagarna.
Det har märkts på
svenska myndigheten UD,
Utrikesdepartementet.
Myndigheten har fått
70 tusen mejl
och många samtal om det.
UD hjälper människor från Sverige
som får problem i andra länder.
Många av mejlen handlade om
att Greta och gruppen
hon reste med behövde hjälp.
Ministern Maria Malmer Stenergard
säger att Greta och
andra svenskar i gruppen
har fått hjälp av Sverige.
Det skriver hon i ett meddelande.
Malmer Stenergard är också kritisk
mot att gruppen reste mot Gaza.
Regeringens råd är
att folk inte ska åka dit.
Det blir också svårare
för andra svenskar
som får problem i andra länder
att få hjälp
när så många ringer till UD
för att be om hjälp till Gretas grupp.
Det skriver Malmer Stenergard.
Greta Thunberg är nu
tillbaka i Sverige igen.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2025