Greta Thunberg.
Greta Thunberg i Sverige igen
Greta Thunberg är i Sverige,
efter några dagar i fängelse i Israel.
Hon försökte åka båt
till området Gaza
tillsammans med flera andra personer.
Men de blev stoppade
av israeliska soldater
och förda till fängelse.
Greta Thunberg
och flera andra i gruppen
pratade med journalister
när de kom till Stockholm.
De berättade att de
blivit dåligt behandlade
i fängelset.
De ska ha blivit hotade
av soldater och
under en tid tvingats sitta
med bindlar för ögonen
och bundna händer.
– Vi var utan mat i 48 timmar
och utan vatten i 36 timmar.
Det säger Ipshita Rajesh i gruppen.
– Vi fick inte rent vatten
att dricka. Vattnet var brunt.
Folk blev sjuka av det,
säger Greta Thunberg.
Greta Thunberg sa också
att hon inte ville
berätta för mycket
om vad hon varit med om i fängelset.
– Vad vi än säger
så finns det inget
som får våra regeringar
att göra något, säger hon.
Gruppen vill att de som styr
i länder i världen
ska stoppa Israels krig
i området Gaza.
– Det som händer i Gaza
är ett folkmord,
säger Greta Thunberg.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2025
Hon har rätt!!!
Jag är stolt som svensk över Greta Thunberg 🌟 som gör något åt situationen i Gaza . Var är den svenska regeringen 📢så fega, gömmer sig under stenarna. Skäms på er!!!!!
Vilken underbar människa , stor respekt till henne .
Jag är stolt över Greta Thunberg hon är Sverige och Svenska folk historien
😎😎😎😎😎😎😎😎😎❤❤❤❤❤❤❤🥳😂😂😴😭❤🥳
Greta är en svart fläck på Sverige som säger sig stå för mänsklighet men väljer vem hon stödjer. Kriget började 7 okt 2023 när Hamas attackerade Israel, dödade 1 200 och 200 gisslan. Greta ignorerade folkmordet, men när Israel svarade vaknade hennes köpta mänsklighet.
Greta vill lösa nånting Sofia! Du överdriver! Hon är ung och saknar utsikt!!! Letar du efter arbete???
Hallåa sverige har skickat 420 miljoner till humanitära insatser i Gaza.läs på och sluta klanka på Sveriges regering hela tiden.
Hon lämnade Isreal fritt, men de som illfångatogs av Hamas?
håller med Bea. en del människor vill bara smutskasta den svenska regeringen. alla vet hur mycket pengar Sverige har skickat till Gaza.
Greta är som en verktyg för olika grupper som vill få uppmärksamhet. De får uppmärksamheten de söker, och hon får uppmärksamheten hon söker.