Greta Thunberg i Sverige igen

Greta Thunberg är i Sverige,

efter några dagar i fängelse i Israel.

Hon försökte åka båt

till området Gaza

tillsammans med flera andra personer.

Men de blev stoppade

av israeliska soldater

och förda till fängelse.

Greta Thunberg

och flera andra i gruppen

pratade med journalister

när de kom till Stockholm.

De berättade att de

blivit dåligt behandlade

i fängelset.

De ska ha blivit hotade

av soldater och

under en tid tvingats sitta

med bindlar för ögonen

och bundna händer.

– Vi var utan mat i 48 timmar

och utan vatten i 36 timmar.

Det säger Ipshita Rajesh i gruppen.

– Vi fick inte rent vatten

att dricka. Vattnet var brunt.

Folk blev sjuka av det,

säger Greta Thunberg.

Greta Thunberg sa också

att hon inte ville

berätta för mycket

om vad hon varit med om i fängelset.

– Vad vi än säger

så finns det inget

som får våra regeringar

att göra något, säger hon.

Gruppen vill att de som styr

i länder i världen

ska stoppa Israels krig

i området Gaza.

– Det som händer i Gaza

är ett folkmord,

säger Greta Thunberg.

