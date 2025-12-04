Sverige
Poliserna tog fast en man som är misstänkt för mord. Foto: Johan Nilsson/TT
Kvinna kände misstänkt man
En kvinna som var
ungefär 50 år dog
efter att en man
attackerat henne med kniv.
Attacken hände i Karlskrona
förra veckan.
Poliserna hittade kvinnan utomhus
mitt på dagen.
Hon var mycket skadad.
Ambulansen körde henne
till sjukhuset.
Men hon dog.
Poliserna tog fast en man
på platsen där de hittat kvinnan.
Han är misstänkt för attacken.
Kvinnan kände mannen.
Men han fick inte träffa henne
eller följa efter henne.
Det hade en åklagare bestämt.
Nu ska en undersökning visa
om mannen är psykiskt sjuk.
Poliserna fortsätter
att undersöka mordet.
8 SIDOR/TT
4 december 2025
synd😭
Var åttonde dag dör en kvinna på grund av att en man attackerade henne. Det heter femicide. Denna månad är Orange the World kampanj, för att fråga medvetenheten om våld mot kvinnor.
detta måste vi stoppa. än när håller jag med Henrik
annars håller jag med Henrik
Vad hemskt att höra
Varför är det så många skjutningar och sprängningar med bomber, granater, pistoler, knivar och grovt misshandel i Sverige? Görs det ens något åt det så det blir mindre? Är allt inom att mörda folk något med kriminella gäng att göra? Eller de flesta har något med nåt kriminellt gäng att göra?
Sånt här var mycket sällsynt på 80 talet.man kunde andas utan rädsla.idag vet du inte vem du möter när du är ute.regeringen måste börja städa ganska så omgående tycker jag.forshell jobbar för sakta .
Vi gav dom frihet och skydd och vad är tacksamhet ¿?det kan man undra .