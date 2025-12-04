Kvinna kände misstänkt man

En kvinna som var

ungefär 50 år dog

efter att en man

attackerat henne med kniv.

Attacken hände i Karlskrona

förra veckan.

Poliserna hittade kvinnan utomhus

mitt på dagen.

Hon var mycket skadad.

Ambulansen körde henne

till sjukhuset.

Men hon dog.

Poliserna tog fast en man

på platsen där de hittat kvinnan.

Han är misstänkt för attacken.

Kvinnan kände mannen.

Men han fick inte träffa henne

eller följa efter henne.

Det hade en åklagare bestämt.

Nu ska en undersökning visa

om mannen är psykiskt sjuk.

Poliserna fortsätter

att undersöka mordet.

8 SIDOR/TT