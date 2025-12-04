Sverige

En närbild på lamporna på taket av en polisbil. Längre bort står en till polisbil.

Poliserna tog fast en man som är misstänkt för mord. Foto: Johan Nilsson/TT

Kvinna kände misstänkt man

En kvinna som var
ungefär 50 år dog
efter att en man
attackerat henne med kniv.

Attacken hände i Karlskrona
förra veckan.

Poliserna hittade kvinnan utomhus
mitt på dagen.
Hon var mycket skadad.

Ambulansen körde henne
till sjukhuset.
Men hon dog.

Poliserna tog fast en man
på platsen där de hittat kvinnan.
Han är misstänkt för attacken.

Kvinnan kände mannen.
Men han fick inte träffa henne
eller följa efter henne.
Det hade en åklagare bestämt.

Nu ska en undersökning visa
om mannen är psykiskt sjuk.

Poliserna fortsätter
att undersöka mordet.

8 SIDOR/TT

4 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. EINAR ÄR BÄST skriver:
    4 december, 2025 kl. 09:55

    synd😭

    Svara
  2. Henrik skriver:
    4 december, 2025 kl. 10:03

    Var åttonde dag dör en kvinna på grund av att en man attackerade henne. Det heter femicide. Denna månad är Orange the World kampanj, för att fråga medvetenheten om våld mot kvinnor.

    Svara
  3. v skriver:
    4 december, 2025 kl. 10:29

    detta måste vi stoppa. än när håller jag med Henrik

    Svara
  4. v skriver:
    4 december, 2025 kl. 10:30

    annars håller jag med Henrik

    Svara
  5. karim skriver:
    4 december, 2025 kl. 12:28

    Vad hemskt att höra

    Svara
  6. Vinne skriver:
    4 december, 2025 kl. 15:00

    Varför är det så många skjutningar och sprängningar med bomber, granater, pistoler, knivar och grovt misshandel i Sverige? Görs det ens något åt det så det blir mindre? Är allt inom att mörda folk något med kriminella gäng att göra? Eller de flesta har något med nåt kriminellt gäng att göra?

    Svara
  7. ... skriver:
    4 december, 2025 kl. 20:01

    Sånt här var mycket sällsynt på 80 talet.man kunde andas utan rädsla.idag vet du inte vem du möter när du är ute.regeringen måste börja städa ganska så omgående tycker jag.forshell jobbar för sakta .

    Svara
  8. ... skriver:
    4 december, 2025 kl. 20:04

    Vi gav dom frihet och skydd och vad är tacksamhet ¿?det kan man undra .

    Svara
