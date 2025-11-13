Sverige
Domstolen Norrköpings tingsrätt har dömt en 18-åring till sju års fängelse. Han bad en 13-årig pojke att mörda. Foto: Montgomery/TT
Man sa åt 13-åring att mörda
En 18-årig man
från Hägersten i Stockholm
blir dömd till sju år i fängelse.
Han sa åt en 13-årig pojke
från Katrineholm
att mörda en person.
18-åringen säger att han
inte har gjort något brott.
Men domstolen tingsrätten
i Norrköping säger att 18-åringen
är skyldig till flera brott.
Det finns det bevis för.
Mannen har planerat mord,
han har haft vapen och han
har fått en mycket ung person
att göra brott.
Det säger domstolen.
Domstolen säger också
att den 13-åriga pojken
är skyldig till att ha
planerat mord
och för brott med vapen.
Men han blir inte dömd
eftersom han är under 15 år.
13 november 2025
