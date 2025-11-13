Man sa åt 13-åring att mörda

En 18-årig man

från Hägersten i Stockholm

blir dömd till sju år i fängelse.

Han sa åt en 13-årig pojke

från Katrineholm

att mörda en person.

18-åringen säger att han

inte har gjort något brott.

Men domstolen tingsrätten

i Norrköping säger att 18-åringen

är skyldig till flera brott.

Det finns det bevis för.

Mannen har planerat mord,

han har haft vapen och han

har fått en mycket ung person

att göra brott.

Det säger domstolen.

Domstolen säger också

att den 13-åriga pojken

är skyldig till att ha

planerat mord

och för brott med vapen.

Men han blir inte dömd

eftersom han är under 15 år.

