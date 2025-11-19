Sverige
Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT
Mindre grönt i Göteborg
Det blir mindre grönt
i många städer i världen.
Skog, träd, gräs
och parker försvinner.
I stället blir det
mer hus och asfalt.
I Sverige är det Göteborg
som har förlorat
mest gröna områden.
Malmö är enda staden
som inte har förlorat
gröna områden sedan förra året.
Men det är Uppsala
som är den mest gröna
staden i Sverige.
Det är 40 städer
i Sverige och Norden
som är undersökta.
Det är en grupp som heter
Husqvarnagruppen
som har undersökt
hur gröna städerna är.
De har undersökt
över 500 städer i världen.
I stora städer i Kina
har det försvunnit
mest grönt.
8 SIDOR/TT
19 november 2025
Snälla plantera mer grönt i Göteborg, det är min favorit stad i Sverige. Bygg någon mer trevlig park eller bara plantera mer träd eller bara nått!
Städer behöver utveckling och människör behöver bekvämt liv. Sverige är ett av största länderna i EU, men har EXTREMT väldigt liten befolkning! Sverige har gjort mycket bra att behålla grön, men ekonomi och utveckling är också viktiga!