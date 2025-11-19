Mindre grönt i Göteborg

Det blir mindre grönt

i många städer i världen.

Skog, träd, gräs

och parker försvinner.

I stället blir det

mer hus och asfalt.

I Sverige är det Göteborg

som har förlorat

mest gröna områden.

Malmö är enda staden

som inte har förlorat

gröna områden sedan förra året.

Men det är Uppsala

som är den mest gröna

staden i Sverige.

Det är 40 städer

i Sverige och Norden

som är undersökta.

Det är en grupp som heter

Husqvarnagruppen

som har undersökt

hur gröna städerna är.

De har undersökt

över 500 städer i världen.

I stora städer i Kina

har det försvunnit

mest grönt.

