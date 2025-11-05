Sverige
Maskerade poliser leder den misstänkta 18-åringen in i en sal i Stockholms tingsrätt. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Misstänkt terrorist stoppad
Poliserna har stoppat
en misstänkt terrorist.
En 18-årig man ska ha
planerat ett terrordåd
i centrala Stockholm.
Han tänkte göra brottet för
gruppen Islamiska staten, IS.
Det säger åklagaren.
Poliserna grep 18-åringen
i februari i år.
Om de inte gjort det
hade 18-åringen kunnat
allvarligt skada Sverige.
Det säger åklagaren.
18-åringen är misstänkt
för fler brott.
Han är bland annat misstänkt
för saker som har med
sprängningar att göra.
Han är också misstänkt
för att ha försökt mörda
en person i Tyskland.
En 17-årig man är misstänkt
för samma brott.
18-åringen är dömd sedan tidigare.
Påsken år 2022 var han med
i attackerna mot poliser i Linköping.
Då kastade han sten
och förstörde polisbilar.
Mannen är både syrisk
och svensk medborgare.
8 SIDOR/TT
5 november 2025
Alltså vem hjärntvättade de unga med IS??? Profet Mohamed grundade inte IS!!!! I Syrien var inte nån extremist Islam! Det räcker! Vem rekryterar dem???😴
regeringen måste agera ta bort svenskt medborgarskap han har inget i Sverige att göra.
var är föräldrar till dessa barn har ingen av dom koll på vad barnen gör???Vi gav dom fristad och dom bara förstör.vad tänker kära regeringen göra åt situationen????
Bra jobbat polisen ni är jättebra ni tar soporna från våra gator. Tack polisen.
Orka med mer ildåd😢
Tur att polisen stoppa honom före han kan skada samhället
Lagen.. Hemmamannen och hemmafrun med båda bonusarna med radiopress från huvudstaden eller 4 vägbeskrivningar och 1 luftriktning överallt och allt rum i eget hus.. är dessa oinbjudna gäster nationellt och internationellt brottslingar eller terrorister? Vänligen meddela någon behöver om husmannen och husfrun med bonusar.
håller med Frida. tycker vi har jättebra poliser. och till alla äckliga krypp brottslingar!!! storebror ser er !!ni kan inte gömma er😡😡😡
Åk till Saudiarabien, det är där du hör hemma.
