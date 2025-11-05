Sverige

Mannen är bakom en en öppen dörr. Två poliser leder honom in genom dörren.

Maskerade poliser leder den misstänkta 18-åringen in i en sal i Stockholms tingsrätt. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Misstänkt terrorist stoppad

Poliserna har stoppat
en misstänkt terrorist.

En 18-årig man ska ha
planerat ett terrordåd
i centrala Stockholm.
Han tänkte göra brottet för
gruppen Islamiska staten, IS.
Det säger åklagaren.

Poliserna grep 18-åringen
i februari i år.
Om de inte gjort det
hade 18-åringen kunnat
allvarligt skada Sverige.
Det säger åklagaren.

18-åringen är misstänkt
för fler brott.
Han är bland annat misstänkt
för saker som har med
sprängningar att göra.

Han är också misstänkt
för att ha försökt mörda
en person i Tyskland.
En 17-årig man är misstänkt
för samma brott.

18-åringen är dömd sedan tidigare.
Påsken år 2022 var han med
i attackerna mot poliser i Linköping.
Då kastade han sten
och förstörde polisbilar.

Mannen är både syrisk
och svensk medborgare.

8 SIDOR/TT

5 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    5 november, 2025 kl. 10:23

    Alltså vem hjärntvättade de unga med IS??? Profet Mohamed grundade inte IS!!!! I Syrien var inte nån extremist Islam! Det räcker! Vem rekryterar dem???😴

    Svara
  2. jag vill ha ett tryggt samhälle skriver:
    5 november, 2025 kl. 10:41

    regeringen måste agera ta bort svenskt medborgarskap han har inget i Sverige att göra.

    Svara
  3. mimi skriver:
    5 november, 2025 kl. 11:18

    var är föräldrar till dessa barn har ingen av dom koll på vad barnen gör???Vi gav dom fristad och dom bara förstör.vad tänker kära regeringen göra åt situationen????

    Svara
  4. mimi skriver:
    5 november, 2025 kl. 11:31

    var är föräldrar till dessa barn har ingen av dom koll på vad barnen gör???Vi gav dom fristad och dom bara förstör.vad tänker kära regeringen göra åt situationen???

    Svara
  5. ... skriver:
    5 november, 2025 kl. 11:40

    Bra jobbat polisen ni är jättebra ni tar soporna från våra gator. Tack polisen.

    Svara
  6. HarryPotter skriver:
    5 november, 2025 kl. 13:02

    Orka med mer ildåd😢

    Svara
  7. Frida skriver:
    5 november, 2025 kl. 14:03

    Tur att polisen stoppa honom före han kan skada samhället

    Svara
  8. Bonusar house skriver:
    5 november, 2025 kl. 14:10

    Lagen.. Hemmamannen och hemmafrun med båda bonusarna med radiopress från huvudstaden eller 4 vägbeskrivningar och 1 luftriktning överallt och allt rum i eget hus.. är dessa oinbjudna gäster nationellt och internationellt brottslingar eller terrorister? Vänligen meddela någon behöver om husmannen och husfrun med bonusar.

    Svara
  9. kia skriver:
    5 november, 2025 kl. 14:45

    håller med Frida. tycker vi har jättebra poliser. och till alla äckliga krypp brottslingar!!! storebror ser er !!ni kan inte gömma er😡😡😡

    Svara
  10. Namå skriver:
    5 november, 2025 kl. 18:34

    Åk till Saudiarabien, det är där du hör hemma.
    regeringen måste agera ta bort svenskt medborgarskap han har inget i Sverige att göra.

    Svara
