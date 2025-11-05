Misstänkt terrorist stoppad

Poliserna har stoppat

en misstänkt terrorist.

En 18-årig man ska ha

planerat ett terrordåd

i centrala Stockholm.

Han tänkte göra brottet för

gruppen Islamiska staten, IS.

Det säger åklagaren.

Poliserna grep 18-åringen

i februari i år.

Om de inte gjort det

hade 18-åringen kunnat

allvarligt skada Sverige.

Det säger åklagaren.

18-åringen är misstänkt

för fler brott.

Han är bland annat misstänkt

för saker som har med

sprängningar att göra.

Han är också misstänkt

för att ha försökt mörda

en person i Tyskland.

En 17-årig man är misstänkt

för samma brott.

18-åringen är dömd sedan tidigare.

Påsken år 2022 var han med

i attackerna mot poliser i Linköping.

Då kastade han sten

och förstörde polisbilar.

Mannen är både syrisk

och svensk medborgare.

8 SIDOR/TT